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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

متروی تهران در آماده‌باش کامل برای مهمانی غدیر

متروی تهران در آماده‌باش کامل برای مهمانی غدیر

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه از آمادگی حداکثری شبکه مترو برای خدمت‌رسانی به شرکت‌کنندگان در جشن بزرگ و مردمی عید سعید غدیر خم خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از مدیریت ارتباطات و امور بین‌الملل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه، مسعود لطفی ضمن تبریک فرارسیدن عید سعید غدیر خم و هفته ولایت، اظهار کرد: به منظور ارائه خدمات مطلوب به شهروندان و شرکت‌کنندگان در «مهمانی ۱۰ کیلومتری غدیر» که روز پنجشنبه ۱۴ خردادماه ۱۴۰۵ در مسیر میدان آزادی تا میدان امام حسین (ع) برگزار می‌شود، تمامی بخش‌های عملیاتی، فنی و پشتیبانی مترو در آماده‌باش کامل قرار دارند.

وی با اشاره به برنامه‌ریزی‌های انجام‌شده برای پاسخگویی به افزایش تقاضای سفر در این روز افزود: به منظور تسهیل تردد شهروندان و مدیریت بهینه جابه‌جایی مسافران، سرویس‌دهی در خطوط ۲، ۴ و ۶ با ظرفیت حداکثری انجام خواهد شد و سرفاصله حرکت قطارها متناسب با شرایط و حجم تقاضا تنظیم می‌شود.

مدیرعامل شرکت بهره‌برداری متروی تهران و حومه تصریح کرد: وضعیت ایستگاه‌ها و حجم مسافران از طریق مرکز کنترل عملیات، سامانه‌های نظارت تصویری و سایر سامانه‌های پایش هوشمند به صورت لحظه‌ای رصد خواهد شد و در صورت افزایش حجم مسافر در هر بخش از مسیر، قطارهای فوق‌العاده در کوتاه‌ترین زمان ممکن اعزام می‌شوند تا خدمات‌رسانی مطلوب و روان به شهروندان استمرار داشته باشد.

لطفی همچنین به شهروندان توصیه کرد برای دسترسی آسان‌تر به مسیر برگزاری این جشن بزرگ مردمی از ایستگاه‌های امام حسین (ع)، دروازه شمیران، دروازه دولت، فردوسی، تئاتر شهر، میدان انقلاب اسلامی، توحید، شادمان، حبیب‌الله، استاد معین و میدان آزادی استفاده کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: متروی تهران همانند سایر مناسبت‌های ملی و مذهبی، با بهره‌گیری از تمامی ظرفیت‌های موجود در کنار شهروندان خواهد بود تا شرکت‌کنندگان بتوانند با سهولت، ایمنی و آرامش در این اجتماع بزرگ حضور یابند. همچنین برای مدیریت سفرهای بازگشت و ارائه خدمات مناسب پس از پایان مراسم و اجتماعات شبانه، تمهیدات لازم پیش‌بینی و برنامه‌ریزی شده است.

کد مطلب 6848958
محدثه رمضانعلی

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