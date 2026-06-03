تمهیدات ترافیکی پلیس راه اصفهان برای سالگرد ارتحال امام خمینی اعلام شد

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم بزرگداشت ارتحال بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، هر ساله با حضور گسترده مردم و دوستداران امام راحل در مرقد مطهر برگزار می‌شود و امسال نیز به دلیل پیوستگی تعطیلات از بعدازظهر چهارشنبه ۱۳ خرداد تا پایان روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، پیش‌بینی افزایش چشمگیر سفرها وجود دارد.

وی افزود: بر اساس رصد و تحلیل‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود زائران از شهر اصفهان و شهرستان‌های همجوار به‌صورت کاروانی با اتوبوس و همچنین با خودروهای شخصی راهی مرقد مطهر شوند. بر همین اساس، پلیس راه استان اصفهان با بهره‌گیری از حداکثر توان عملیاتی، نیروی انسانی و تجهیزات، محورهای ارتباطی منتهی به تهران و مرقد مطهر را به‌طور کامل تحت پوشش قرار می‌دهد تا تردد زائران با کمترین اختلال انجام شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اینکه ارتقای ایمنی عبور و مرور زائران در مراحل قبل، حین و بعد از مراسم در دستور کار پلیس قرار دارد، بیان کرد: تیم‌های پلیس راه در تمام محورهای پرتردد مستقر شده‌اند و اقدامات کنترلی، نظارتی و راهنمایی رانندگان در ساعات اوج تردد افزایش می‌یابد.

سرهنگ میرزایی در پایان با توصیه به رانندگان و زائرانی که قصد سفر به مرقد مطهر امام خمینی (ره) را دارند، گفت: همراهی و توجه به توصیه‌های مأموران پلیس می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از گره‌های ترافیکی و تأمین امنیت سفر داشته باشد. امیدواریم با همکاری شهروندان، بتوانیم سفری ایمن و بدون حادثه برای هم‌وطنان رقم بزنیم.