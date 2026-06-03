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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۱:۰۹

تمهیدات ترافیکی پلیس راه اصفهان برای سالگرد ارتحال امام خمینی اعلام شد

تمهیدات ترافیکی پلیس راه اصفهان برای سالگرد ارتحال امام خمینی اعلام شد

اصفهان–رئیس پلیس راه استان اصفهان از اجرای طرح ویژه ترافیکی همزمان با سی‌وهفتمین سالگرد ارتحال امام خمینی (ره) خبر داد.

سرهنگ عبدالرضا میرزایی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: مراسم بزرگداشت ارتحال بنیان‌گذار جمهوری اسلامی ایران، حضرت امام خمینی (ره)، هر ساله با حضور گسترده مردم و دوستداران امام راحل در مرقد مطهر برگزار می‌شود و امسال نیز به دلیل پیوستگی تعطیلات از بعدازظهر چهارشنبه ۱۳ خرداد تا پایان روز جمعه ۱۵ خرداد ۱۴۰۵، پیش‌بینی افزایش چشمگیر سفرها وجود دارد.

وی افزود: بر اساس رصد و تحلیل‌های انجام‌شده، انتظار می‌رود زائران از شهر اصفهان و شهرستان‌های همجوار به‌صورت کاروانی با اتوبوس و همچنین با خودروهای شخصی راهی مرقد مطهر شوند. بر همین اساس، پلیس راه استان اصفهان با بهره‌گیری از حداکثر توان عملیاتی، نیروی انسانی و تجهیزات، محورهای ارتباطی منتهی به تهران و مرقد مطهر را به‌طور کامل تحت پوشش قرار می‌دهد تا تردد زائران با کمترین اختلال انجام شود.

رئیس پلیس راه استان اصفهان با تأکید بر اینکه ارتقای ایمنی عبور و مرور زائران در مراحل قبل، حین و بعد از مراسم در دستور کار پلیس قرار دارد، بیان کرد: تیم‌های پلیس راه در تمام محورهای پرتردد مستقر شده‌اند و اقدامات کنترلی، نظارتی و راهنمایی رانندگان در ساعات اوج تردد افزایش می‌یابد.

سرهنگ میرزایی در پایان با توصیه به رانندگان و زائرانی که قصد سفر به مرقد مطهر امام خمینی (ره) را دارند، گفت: همراهی و توجه به توصیه‌های مأموران پلیس می‌تواند نقش مهمی در جلوگیری از گره‌های ترافیکی و تأمین امنیت سفر داشته باشد. امیدواریم با همکاری شهروندان، بتوانیم سفری ایمن و بدون حادثه برای هم‌وطنان رقم بزنیم.

کد مطلب 6848963

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