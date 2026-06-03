حجتالاسلام علی وحدانیفر در گفتوگو با خبرنگار مهر ضمن تبریک ایامالله غدیر اظهار کرد: برنامههای متعددی به مناسبت این عید بزرگ در شهر دهدشت تدارک دیده شده است.
وی با اشاره به برگزاری پیادهروی غدیر گفت: این مراسم روز عید غدیر، ساعت ۱۸ از مقابل سپاه پاسداران آغاز شده و تا میدان مرکزی شهر ادامه خواهد داشت.
امام جمعه دهدشت افزود: در میدان مرکزی، نماز جماعت اقامه شده و همزمان سفره اطعام برای حدود ۵ هزار نفر تدارک دیده شده که بلافاصله پس از نماز، پذیرایی از شرکتکنندگان آغاز میشود.
وی ادامه داد: پس از این مراسم، ویژهبرنامه جشن غدیر و برنامههای حماسی با محوریت تبیین ارزشهای انقلاب اسلامی و همچنین گرامیداشت سالروز رحلت امام خمینی(ره) برگزار خواهد شد.
به گفته امام جمعه دهدشت ۶۰ موکب مردمی نیز در مسیر و محل برگزاری مراسم به خدمترسانی خواهند پرداخت.
وی با اشاره به برنامههای جانبی این ایام گفت: در مسیر راهپیمایی از تمثال امام خمینی(ره) و پرچم جمهوری اسلامی ایران استفاده خواهد شد تا یاد بنیانگذار انقلاب اسلامی گرامی داشته شود.
حجت الاسلام وحدانی فر افزود: همچنین در شب عید غدیر، برنامههایی نظیر اهدای جوایز به شرکتکنندگان، برگزاری مراسم عقد زوجهای جوان در میدان مرکزی و تخفیف ۱۰ تا ۱۵ درصدی برخی بازاریان متدین برای مشتریان در نظر گرفته شده است.
وی با بیان اینکه مساجد شهرستان نیز در این ایام فعال خواهند بود، گفت: در مسجد جامع صاحبالزمان(عج) برنامه سخنرانی به مدت هفت شب پس از نماز مغرب و عشا برگزار میشود و سایر هیئات مذهبی نیز هر یک شب برنامه ویژهای خواهند داشت.
امام جمعه دهدشت همچنین به برنامههای برخی هیئات اشاره کرد و گفت: برخی هیئات مذهبی از جمله هیئت مسجدالنبی، برنامه اهدای بیش از ۱۱۰ جایزه ارزشمند به نوجوانان را در دستور کار دارند.
حجتالاسلام وحدانیفر در پایان تأکید کرد: با توجه به تقارن این ایام با سالروز رحلت امام خمینی(ره)، برنامههای امسال با رویکردی حماسی، انقلابی و با محوریت شعارهای استکبارستیزانه برگزار خواهد شد.
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