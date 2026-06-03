کشف قرص غیر مجاز و نوشیدنی قاچاق در سرخه؛ کامیونت عبوری توقیف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب الدین صبح چهارشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سرخه با تاکید به انجام پایش و رصد محور اصلی مواصلاتی این شهرستان، ادامه داد: این اقدام با رویکرد پیشگیری از مصادیق انواع قاچاق مستمر در دست اجرا است.

وی با اشاره به اینکه در راستای اجرای همین ماموریت ماموران یگان امداد سرخه هنگام گشت زنی و کنترل جاده به یک دستگاه خودرو کامیونت مشکوک شدند، ادامه داد: خودرو متوقف و از آن بازرسی لازم به عمل آمد.

فرمانده انتظامی سرخه ادامه داد: در بازرسی بار کامیونت، ۱۶۸ نوشیدنی انرژی زا قاچاق و ۱۱ هزار و ۲۰۰ عدد قرص متادون غیر مجاز کشف و ضبط شد.

شهاب الدین اظهار داشت: ارزش این محموله قاچاق برابر نظر کارشناسان سه میلیارد و ۳۰۰ میلیون ریال ارزیابی می شود.

وی از دستگیری یک نفر در این ماجرا خبر داد و افزود: پرونده در این رابطه تشکیل و متخلف به مراجع قضایی معرفی شد.