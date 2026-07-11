کشف ۳ هزار قرص و شربت متادون و پلمب ۳ واحد صنفی در نهاوند

به گزارش خبرگزاری مهر، عرفان رضایی اظهار کرد: در ادامه سلسله اقدامات دستگاه قضایی و ضابطان انتظامی برای مقابله با توزیع غیرقانونی دارو، طرح ویژهای با دستور قضایی در سطح شهرستان اجرا شد که نتایج موثری به همراه داشت.
وی افزود: در یک عملیات ضربتی ماموران انتظامی موفق به کشف ۳ هزار عدد قرص و شربت متادون شدند که به صورت غیرمجاز در حال توزیع بود و در همین راستا سه واحد صنفی که به عنوان پوشش برای عرضه این داروها فعالیت میکردند، شناسایی و با حکم قضایی پلمب شدند.
دادستان نهاوند با اشاره به دستگیری عوامل اصلی این تخلف تصریح کرد: سه نفر از متهمان این پرونده نیز با دستور مقام قضایی بازداشت و برای تکمیل مراحل قانونی تحویل مراجع ذیصلاح شدند.
وی با تاکید بر استمرار قاطعانه این برخوردها گفت: سلامت و امنیت جامعه خط قرمز دستگاه قضایی است و توزیع خارج از شبکه داروهای حساسی مانند متادون، بهطور مستقیم سلامت عمومی را تهدید میکند.
رضایی در پایان خاطرنشان کرد: دادستانی و مجموعه انتظامی شهرستان با افرادی که با هدف سودجویی، جان شهروندان را با توزیع غیرقانونی دارو به خطر میاندازند، بدون هرگونه اغماض و در چارچوب قانون برخوردی قاطع و قانونی خواهند داشت.
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