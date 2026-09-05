توقیف ۳ خودروی شوتی در سرخه؛ ۲۵ تبعه غیرمجاز دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ مهدی شهاب‌الدین غروب شنبه در گفتگو با خبرنگاران در محل فرماندهی انتظامی سرخه اظهار کرد: مأموران انتظامی سرخه در راستای اجرای طرح برخورد با قاچاق اتباع غیرمجاز، هنگام کنترل محور مشهد ـ تهران به سه دستگاه خودروی سواری مشکوک شدند و دستور توقف صادر کردند.

وی افزود: رانندگان خودروها بدون توجه به فرمان پلیس اقدام به فرار کردند که مأموران پس از تعقیب و مراقبت و با شلیک گلوله موفق به متوقف کردن هر سه خودرو شدند.

فرمانده انتظامی سرخه ادامه داد: در بازرسی از خودروهای توقیف شده، ۲۵ تبعه خارجی غیرمجاز شناسایی و دستگیر شدند و سه دستگاه خودرو نیز توقیف شد.

شهاب‌الدین با بیان اینکه برای رانندگان متخلف پرونده قضایی تشکیل شده است، خاطرنشان کرد: متهمان برای سیر مراحل قانونی به مراجع قضایی معرفی شدند.

وی تأکید کرد: برخورد با قاچاق اتباع غیرمجاز از جمله مأموریت‌های پلیس است و مأموران انتظامی برابر قانون با متخلفان برخورد خواهند کرد.