به گزارش خبرنگار مهر، سیما خداوردیان با اشاره به رویکرد رادیو اقتصاد در ایام تشییع رهبر شهید گفت: رادیو اقتصاد با سه ویژهبرنامه «کاروان وداع»، «برای امت» و «آقای شهید» تلاش میکند ضمن پوشش لحظهبهلحظه مراسم تشییع و انعکاس فضای عمومی کشور، ابعاد مختلف شخصیت، اندیشه های اقتصادی و میراث رهبر شهید را برای مخاطبان تبیین کند.
وی افزود: این برنامهها تنها به روایت خبری مراسم محدود نمیشوند، بلکه با بهرهگیری از گفتگو با صاحبنظران، مسئولان، نخبگان، شخصیتهای داخلی و خارجی و همچنین روایتهای مردمی، تصویری جامع از نقش و جایگاه این شخصیت در عرصههای سیاسی، اقتصادی و مدیریتی ارائه خواهند داد.
مدیر طرح و برنامهریزی رادیو اقتصاد با بیان اینکه این شبکه از آغاز جنگ رمضان با ویژهبرنامه «برای وطن» همراه مخاطبان بوده است، اظهار کرد: اکنون نیز در ادامه همین مسیر، ویژهبرنامههای «کاروان وداع»، «برای امت» و «آقای شهید» با هدف بازخوانی میراث فکری و راهبردی رهبر شهید، افزایش شناخت مخاطبان از نقش و تأثیر ایشان در تحولات ایران، منطقه و جهان اسلام و همچنین انعکاس ابعاد مردمی این رویداد تاریخی روی آنتن میروند.
وی تأکید کرد: تلاش کردهایم از ظرفیت همه تهیهکنندگان، گویندگان و برنامهسازان رادیو اقتصاد برای تولید محتوایی جامع، دقیق و اثرگذار استفاده کنیم تا مخاطبان بتوانند با ابعاد مختلف شخصیت و جایگاه رهبر شهید بیشتر آشنا شوند.
خداوردیان در پایان عنوان کرد: علاوه بر سه ویژهبرنامه اصلی، برنامههای «سکه صبح»، «هشت صبح» و «رهیافت» نیز با پرداختن به ابعاد مختلف اقتصاد مقاومتی این رویداد روی آنتن خواهند رفت. همچنین برنامههایی همچون «عیار اندیشه»، «میثاق»، مستند داستانی «لطفاً پیغام بگذارید»، «رهبری معظم»، مستند داستانی «رهبر شهید»، «اینجا چراغی روشن است» و «راه پیشرفت» نیز به تبیین شخصیت، اندیشه های اقتصادی و میراث رهبر شهید خواهند پرداخت تا رادیو اقتصاد در قالب مجموعهای هماهنگ، این رویداد بزرگ ملی را برای شنوندگان پوشش دهد.
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