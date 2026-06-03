به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از روابط عمومی اداره کل دادگستری خراسان شمالی حجت‌الاسلام رضا براتی‌زاده اظهار کرد: در سال ۱۴۰۴ با ورود ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی، سه واحد تولیدی احیا و از تعطیلی ۹ واحد دیگر جلوگیری شد.

وی افزود: این واحدها در حوزه‌های صنعتی، کشاورزی، دامداری، پرورش بوقلمون، پتروشیمی، تولید خوراک دام، گردشگری، کشتارگاه، تولید میلگرد، محصولات گلخانه‌ای و پرورش ماهی فعالیت داشتند.

رئیس کل دادگستری خراسان شمالی گفت: مشکلات این واحدها در جلسات کارشناسی با حضور دستگاه‌های ذی‌ربط و همچنین از طریق بازدیدهای میدانی بررسی و موانع پیش روی تولیدکنندگان و سرمایه‌گذاران برطرف شد.

وی تصریح کرد: در نتیجه این اقدامات، ۷۸ نفر از کارگران این واحدها به کار بازگشتند و ۹۵ فرصت شغلی جدید نیز در استان ایجاد شد.

براتی‌زاده با اشاره به فعالیت‌های ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی بیان کرد: در سال جاری ۱۳ جلسه در قالب ستاد استانی، کمیته‌های فرعی و دبیرخانه برگزار شد که حاصل آن ۴۲ مصوبه برای رفع مشکلات بخش تولید بود.

وی افزود: طی این مدت از ۳۲ واحد تولیدی استان بازدید میدانی انجام شد که این آمار نسبت به دوره قبل بیش از ۱۴ درصد افزایش داشته است.

رئیس ستاد استانی اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی دادگستری خراسان شمالی خاطرنشان کرد: همچنین ۲۵۷ نفر از سرمایه‌گذاران و فعالان اقتصادی با حوزه ریاست ستاد دیدار و مشکلات خود را مطرح کردند.

وی گفت: در پی درخواست‌های واصله، ۸۵ پرونده حمایتی در دبیرخانه ستاد تشکیل و برای رفع مشکلات واحدهای تولیدی نیز ۶۵۹ فقره مکاتبه انجام شد.