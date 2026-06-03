به گزارش خبرگزاری مهر، سیدرضا موسوی مشکینی در نشست با فعالان محیط زیست استان زنجان با اشاره به نامگذاری ۱۶ تا ۲۲ خرداد به عنوان هفته محیط زیست، اظهار کرد: هفته محیط زیست فرصت مناسبی برای تبیین دستاوردها، چالش‌ها و دغدغه‌های زیست‌محیطی و ایجاد فضای گفت‌وگو درباره مسائل این حوزه است.

وی با بیان اینکه شعار امسال «حفظ محیط زیست، حفظ امنیت ملی» انتخاب شده است، افزود: برخی آسیب‌های زیست‌محیطی آثار کوتاه‌مدت دارند، اما بخش قابل توجهی از چالش‌های محیط زیستی در بلندمدت نمایان می‌شوند و جبران آن‌ها بسیار دشوار، پرهزینه و در برخی موارد غیرممکن است.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان تصریح کرد: آلودگی خاک، منابع آب زیرزمینی و تخریب منابع طبیعی از جمله موضوعاتی هستند که در صورت بی‌توجهی، تبعات آن سال‌ها و حتی دهه‌ها باقی خواهد ماند.

موسوی مشکینی با تأکید بر اهمیت توجه به چالش‌های زیست‌محیطی در مسیر توسعه شهرستان ابهر، گفت: با وجود ظرفیت‌های گسترده صنعتی، کشاورزی و معدنی در این شهرستان، لازم است توسعه اقتصادی متناسب با توان اکولوژیک منطقه و منابع محدود آبی برنامه‌ریزی شود.

وی ابهر را یکی از شهرستان‌های ویژه استان از نظر ظرفیت‌های اقتصادی دانست و گفت: وجود صنایع بزرگ و شاخص، کشاورزی پویا، منابع طبیعی مناسب و فعالیت‌های معدنی، این شهرستان را به یکی از قطب‌های مهم اقتصادی استان تبدیل کرده است. همین تنوع فعالیت‌های اقتصادی در کنار فرصت‌های توسعه، چالش‌های زیست‌محیطی متعددی نیز به همراه دارد و ضرورت توجه ویژه به موضوعات محیط زیستی را دوچندان می‌کند.

وی نزدیکی ابهر به کلان‌شهرهایی همچون تهران را یکی از عوامل جذب سرمایه‌گذاری و استقرار صنایع عنوان کرد و گفت: در فرآیند توسعه صنعتی نباید بدون توجه به ظرفیت‌های منطقه، زمینه استقرار هر نوع صنعتی فراهم شود. منابع طبیعی و ظرفیت‌های شهرستان محدود است و باید آینده منطقه و نسل‌های آینده نیز در تصمیم‌گیری‌ها مدنظر قرار گیرد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان با اشاره به وضعیت منابع آبی کشور، تصریح کرد: ایران در کمربند خشک و نیمه‌خشک جهان قرار دارد و پدیده خشکسالی یک واقعیت مستمر در کشور محسوب می‌شود. افزایش مقطعی بارندگی در برخی سال‌ها نباید موجب غفلت از شرایط کلی منابع آب شود.

وی تأکید کرد: توسعه بخش‌های کشاورزی و صنعتی باید بر اساس واقعیت‌های اقلیمی و ظرفیت منابع آبی انجام شود و برنامه‌ریزی‌ها نباید صرفاً بر مبنای دوره‌های کوتاه‌مدت افزایش بارش صورت گیرد.

موسوی مشکینی با اشاره به استقرار صنایع فولادی در شهرستان ابهر، اظهار کرد: توسعه واحدهای فولادی علاوه بر موضوع آلایندگی هوا، از منظر مصرف منابع آبی نیز نیازمند توجه جدی است. این صنایع باید به سمت استفاده از پساب و منابع آب جایگزین حرکت کنند تا وابستگی به منابع آب زیرزمینی کاهش یابد.

وی افزود: استفاده از پساب علاوه بر کاهش فشار بر منابع آب می‌تواند نقش مؤثری در مدیریت آلودگی‌های زیست‌محیطی نیز داشته باشد.

مدیرکل حفاظت محیط زیست استان زنجان یکی دیگر از دغدغه‌های مهم شهرستان را مدیریت پسماندهای شهری عنوان کرد و گفت: وضعیت مدیریت پسماند در برخی مناطق هنوز مطلوب نیست و با وجود تلاش‌های صورت گرفته، همچنان نیازمند برنامه‌ریزی و اقدامات مؤثرتر هستیم.

وی با قدردانی از همکاری دستگاه قضایی و نیروی انتظامی در پیگیری پرونده‌های زیست‌محیطی، اظهار کرد: حمایت‌های مراجع قضایی در برخورد با تخلفات زیست‌محیطی بسیار مؤثر بوده و موجب تسریع در روند رسیدگی به این پرونده‌ها شده است.

موسوی مشکینی با تأکید بر اهمیت مشارکت عمومی در حفاظت از محیط زیست، گفت: شنیدن دغدغه‌ها، پیشنهادها و مطالبات مردم و فعالان حوزه محیط زیست می‌تواند به شناسایی بهتر مسائل و پیگیری مؤثرتر آن‌ها کمک کند و امیدواریم با همکاری همه دستگاه‌ها و شهروندان، شاهد بهبود هرچه بیشتر شاخص‌های زیست‌محیطی در شهرستان ابهر و استان زنجان باشیم.