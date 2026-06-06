کاظمی: اعزام زائران خراسان شمالی در حج تمتع فراتر از سهمیه بود

علی کاظمی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: آخرین کاروان حج تمتع خراسان شمالی بامداد شنبه به کشور بازگشت و پرونده اعزام و بازگشت حجاج در موسم حج تمتع ۱۴۰۵ بسته شد.
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی گفت: هواپیمای حامل آخرین گروه از زائران ساعت ۵:۳۰ صبح شنبه در فرودگاه شهید هاشمینژاد مشهد به زمین نشست و زائران پس از انجام مراحل لازم به استان بازگشتند.
وی افزود: امسال در مجموع ۴۹۲ زائر از خراسان شمالی توفیق حضور در حج تمتع را پیدا کردند و مناسک حج را در سرزمین وحی به جا آوردند.
کاظمی با اشاره به شرایط خاص حج امسال بیان کرد: سهمیه جمهوری اسلامی ایران در حج تمتع امسال ۳۰ هزار نفر بود و با توجه به اینکه معمولاً سهم هر استان متناسب با جمعیت آن تعیین میشود، سهم خراسان شمالی حدود ۳۰۰ نفر برآورد میشد.
مدیر حج و زیارت خراسان شمالی ادامه داد: با برنامهریزیهای انجام شده و پیگیریهای صورتگرفته، استان موفق شد ۴۹۲ زائر را به سرزمین وحی اعزام کند که این تعداد نزدیک به دو برابر سهمیه متعارف استان محسوب میشود.
وی با قدردانی از مدیران کاروانها، عوامل اجرایی و دستاندرکاران خدمترسانی به زائران، تصریح کرد: خوشبختانه عملیات اعزام و بازگشت حجاج خراسان شمالی با نظم مطلوب و بدون مشکل خاص انجام شد و تمامی زائران استان در سلامت کامل به کشور بازگشتند.
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