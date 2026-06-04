یونس ولی‌زاده در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: اردوی مشترک تیم‌های ملی نوجوانان، جوانان و بزرگسالان بانوان کشور از ۱۵ تا ۲۲ خردادماه به میزبانی شهرستان اسفراین برگزار می‌شود.

وی افزود: در این اردو ۱۵ جودوکار حضور دارند و تمرینات ملی‌پوشان در رده‌های مختلف سنی زیر نظر کادر فنی تیم‌های ملی برگزار خواهد شد.

رئیس هیئت جودوی خراسان شمالی تصریح کرد: مهسا شکیبایی، یلدا نظری، زینب نادری، فاطمه محبی‌زاده و زهره مختاری از جودوکاران خراسان شمالی حاضر در این اردو هستند.

وی ادامه داد: حضور این ورزشکاران در جمع ملی‌پوشان نشان‌دهنده ظرفیت و توانمندی جودوی بانوان خراسان شمالی در سطح کشور است.

ولی‌زاده همچنین با اشاره به حضور نماینده خراسان شمالی در کادر فنی گفت: مریم ولی‌زاده نیز به عنوان مربی مدعو در این اردو حضور خواهد داشت.