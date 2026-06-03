به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان پیش از ظهر چهارشنبه در نشست خبری تشریح برنامههای پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه بیرجند با اشاره به پیشینه شکلگیری آموزش عالی در استان، گفت: دانشگاه بیرجند از دل مجتمع آموزش عالی بیرجند که در سال ۱۳۵۴ مجوز فعالیت دریافت کرد، شکل گرفت و در اول مهرماه ۱۳۵۶ با پذیرش ۱۲۰ دانشجو در سه رشته آموزشی فعالیت خود را آغاز کرد.
رئیس دانشگاه بیرجند افزود: دانشگاه بیرجند از جمله دانشگاههایی است که با مشارکت خیران و حمایتهای مردمی پایهگذاری شده و امروز نیز بخش قابل توجهی از طرحهای عمرانی و توسعهای آن با کمک خیران در حال اجراست.
خامسان با تأکید بر نقش تاریخی مدرسه شوکتیه در توسعه علمی شرق کشور اظهار کرد: مدرسه شوکتیه از سال ۱۲۸۲ منشأ تحولات بزرگی در حوزه فرهنگ و آموزش منطقه بوده و دانشمندان و چهرههای برجستهای همچون دکتر شکوهی، دکتر معتمدنژاد، علامه فرزان و بسیاری از بزرگان علمی کشور از این مکتب برخاستهاند.
وی ادامه داد: به اعتقاد ما، پرچم این رسالت علمی از مدرسه شوکتیه به دانشگاه بیرجند منتقل شده و دانشگاه طی پنج دهه گذشته نقش محوری در گسترش آموزش عالی استان خراسان جنوبی و شرق کشور ایفا کرده است.
«۱۳ خرداد» روز دانشگاه بیرجند
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به نامگذاری ۱۳ خرداد به عنوان «روز دانشگاه بیرجند» گفت: این روز فرصتی برای پاسداشت تلاشهای استادان، کارکنان، دانشجویان و همه کسانی است که طی نیم قرن گذشته در اعتلای دانشگاه و توسعه علمی منطقه نقشآفرینی کردهاند.
خامسان همچنین چشمانداز دانشگاه تا سال ۱۴۰۸ را تشریح کرد و گفت: بر اساس برنامه راهبردی پنجساله، دانشگاه بیرجند درصدد است با تمرکز بر بهرهوری، مهارتآموزی، نوآوری، خلاقیت نظاممند و بهرهگیری از خرد جمعی، به مرجعیت علمی در توسعه پایدار منطقهای، ملی و بینالمللی دست یابد.
وی سه هدف کلان دانشگاه را شامل ارتقای بهرهوری منابع و تنوعبخشی به درآمدها، افزایش شهرت و اعتبار دانشگاه در سطح منطقهای و بینالمللی و همچنین ارائه راهحلهای علمی برای توسعه استان خراسان جنوبی و شرق کشور عنوان کرد.
خامسان در ادامه به برخی شاخصهای فعلی دانشگاه اشاره کرد و گفت: دانشگاه بیرجند به عنوان دانشگاه معین استان خراسان جنوبی، دارای ۳۵۲ عضو هیئت علمی است که بیش از ۵۲ درصد آنان در مرتبه دانشیاری و استادی قرار دارند و همچنین دانشگاه در ۲۳۱ کدرشته تحصیلی فعالیت میکند که ۱۷۶ رشته آن در مقاطع تحصیلات تکمیلی است.
وی تعداد دانشجویان دانشگاه را ۹ هزار و ۸ نفر اعلام کرد و افزود: از این تعداد حدود ۲۷ درصد در مقاطع تحصیلات تکمیلی مشغول تحصیل هستند و همچنین ۶۲۰ دانشجوی بینالمللی عمدتاً از کشورهای افغانستان، نیجریه و بنگلادش در دانشگاه تحصیل میکنند.
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به جایگاه این دانشگاه در نظامهای رتبهبندی علمی گفت: دانشگاه بیرجند در رتبهبندی ISC در جایگاه چهلوچهارم کشور قرار دارد و در رتبهبندی تایمز ۲۰۲۵ نیز در بازه ۱۵۰۱+ جهانی قرار گرفته است.
وی از حضور دو عضو هیئت علمی دانشگاه در فهرست دانشمندان برتر جهان خبر داد و افزود: دکتر بارانی و دکتر محمد مسینائی از جمله پژوهشگران برجسته دانشگاه هستند که در این فهرست قرار گرفتهاند.
موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند به بهره برداری می رسد
خامسان همچنین از اجرای ۱۹ پروژه عمرانی، آموزشی و فرهنگی به مناسبت پنجاهمین سال تأسیس دانشگاه خبر داد و گفت: این پروژهها تا مهرماه امسال به بهرهبرداری خواهند رسید.
رئیس دانشگاه بیرجند ادامه داد: از مهمترین این طرحها میتوان به مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه، بازارچه فناوری، خوابگاه دخترانه صدف، تکمیل خوابگاههای خیرساز، توسعه فضاهای فرهنگی و رفاهی، بوستانهای دانشگاهی و مجتمع رفاهی باغ امیرآباد اشاره کرد.
وی از راهاندازی سازمان مدارس شوکتی دانشگاه بیرجند خبر داد و اظهار کرد: پس از اجرای موفق طرح مدرسه وابسته به دانشگاه در سال گذشته، امسال سازمان مدارس شوکتی دانشگاه از مقطع پیشدبستانی تا متوسطه دوم فعالیت خود را آغاز خواهد کرد.
رئیس دانشگاه بیرجند خود با تشریح پروژههای عمرانی و زیرساختی دانشگاه، گفت: یکی از مهمترین اقدامات انجامشده در سال گذشته، تکمیل نماد سردر پردیس شوکتآباد و اجرای طرح آبیاری قطرهای در ۱۵۴ هکتار از اراضی دانشگاه بوده است که در راستای تحقق اهداف دانشگاه سبز اجرا شد.
نظر شما