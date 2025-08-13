به گزارش خبرنگار مهر، احمد خامسان ظهر چهارشنبه در نشست خبری با اشاره به برنامههای پنجاهمین سالگرد تأسیس دانشگاه بیرجند گفت: مجوز تأسیس این مجموعه آموزشی در ۱۳ خرداد ۱۳۵۴ به تصویب شورای گسترش رسید و با آمادهسازی فضاهای آموزشی، نخستین گروه ۱۲۰ نفره از دانشجویان رشتههای فیزیک، شیمی و ریاضی در اول مهر ۱۳۵۶ وارد دانشگاه شدند.
رییس دانشگاه بیرجند افزود: از ۱۳ خرداد ۱۴۰۴ تا اول مهر ۱۴۰۶ بازه زمانی برگزاری برنامههای پنجاهمین سالگرد دانشگاه تعیین شده و تلاش داریم با بهبود شرایط، این برنامهها را با تمرکز و گستردگی بیشتری برگزار کنیم. اوج مراسم این رویداد، اول مهر ۱۴۰۶ خواهد بود.
خامسان با اشاره به نقش مرحوم دکتر گنجی در راهاندازی دانشگاه بیرجند اظهار کرد: اگرچه دکتر گنجی موسس رسمی دانشگاه نبودند، اما با تلاش و پیگیریهای ایشان، خصوصاً در دوره حساس پیش و پس از انقلاب، فعالیت دانشگاه تثبیت شد.
اشاره به موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند
رئیس دانشگاه بیرجند از آمادهسازی مجموعهای از موزهها و مراکز فرهنگی به مناسبت این رویداد خبر داد و گفت: موزه و مرکز اسناد و مفاخر دانشگاه بیرجند شامل چند بخش از جمله «موزه آموزش و تاریخ دانشگاه بیرجند»، «موزه علم و فناوری»، «موزه محصولات راهبردی استان»، «موزه جانورشناسی» و «موزه یا گالری نجوم» است.
وی تأکید کرد: طراحی و آمادهسازی این موزهها بدون استفاده از مشاوران بیرونی و با توانمندی اساتید و نیروهای دانشگاه انجام شده است و هدف آن، ایجاد پیوند عمیقتر دانشگاه با جامعه و معرفی تاریخ و دستاوردهای علمی استان خراسان جنوبی است.
خامسان، با گرامیداشت یاد و خاطره مرحوم پروفسور بهفروز، از بنیانگذاران و مشاوران اولیه دانشگاه بیرجند، گفت: نقشآفرینی ارزشمند ایشان و همراهی خیرین موجب راهاندازی نخستین خوابگاههای متأهلین دانشگاه شد.
رییس دانشگاه بیرجند اظهارکرد: در ادامه این مسیر، تاکنون دو بلوک ۱۲ واحدی با ظرفیت اسکان ۴۸ زوج دانشجو به بهرهبرداری رسیده و دو بلوک دیگر نیز در مرحله نازککاری قرار دارد که پس از تکمیل، مجموع ظرفیت اسکان متأهلین دانشگاه به ۹۶ واحد خواهد رسید.
وی افزود: این اقدامات بخشی از برنامه ملی ایجاد ۳۰ هزار واحد خوابگاهی در کشور است و دانشگاه بیرجند با معرفی مدیر و پیگیریهای لازم، در تلاش است سهم بیشتری از این ظرفیت را جذب کند.
گزارش وضعیت خوابگاههای دانشجویی
خامسان با ارائه گزارشی از وضعیت خوابگاههای دانشجویی گفت: در بخش خوابگاه دختران، مجموعه «صدف» شامل چهار بلوک با ظرفیتهای ۴۱۶، ۴۳۸، ۲۴۴ و ۱۹۲ نفر در پردیس شوکتآباد فعال است و همچنین مجموعه «سردار سلیمانی» با ظرفیت ۲۲۰ نفر، خوابگاه خیابان توحید با ظرفیت ۴۰۸ نفر، و خوابگاه «گلستان ۱» در پردیس امیرآباد با ظرفیت ۲۲۸ نفر در حال استفاده است.
وی ادامه داد: در بخش خوابگاه پسران نیز مجموعه «سرو» شامل چهار بلوک با ظرفیتهای ۳۰۰، ۴۲۰، ۱۹۶ و ۲۲۴ نفر فعال است. علاوه بر آن، خوابگاه «ابوذر» در مرکز شهر، خوابگاه پردیس امیرآباد با ظرفیت ۱۹۶ نفر، و خوابگاه بینالمللی که ظرفیت آن از ۱۴۰ به ۱۹۰ نفر افزایش یافته، در حال بهرهبرداری هستند.
رئیس دانشگاه بیرجند با اشاره به استقبال بالای دانشجویان خارجی، بهویژه از کشور افغانستان، اظهار داشت: هماکنون بیش از ۵۰۰ درخواست تحصیل از سوی دانشجویان بینالمللی به دانشگاه بیرجند ارسال شده است، اما به دلیل محدودیتهای قانونی در تأمین خوابگاه ملکی، امکان پذیرش بیش از ۴۰ تا ۵۰ نفر فراهم نیست.
خامسان در پایان از ساخت خوابگاه «صدف ۵» با ظرفیت ۲۵۰ نفر برای دانشجویان دختر خبر داد و گفت: در صورت تکمیل بهموقع، این خوابگاه از نیمسال دوم سال تحصیلی آینده به بهرهبرداری خواهد رسید. وی همچنین جمعیت دانشجویی دانشگاه بیرجند را نزدیک به ۱۲ هزار نفر اعلام کرد.
احمد خامسان، رئیس دانشگاه بیرجند، با اشاره به سیاستهای جدید وزارت علوم گفت: دکتر سیمای صراف، وزیر علوم، بر ارتقای کیفیت آموزش عالی به جای توسعه کمّی تأکید دارد و این رویکرد برای دانشگاههایی مانند دانشگاه بیرجند که به عنوان دانشگاه معین استان فعالیت میکنند و بیش از نیم قرن از تأسیس آنها گذشته، اهمیت ویژهای دارد.
میخواهیم دانشجو دغدغه خوابگاه نداشته باشد
وی افزود: بر همین اساس، در دوره چهارساله پیشرو هیچ برنامهای برای توسعه مقطع کارشناسی نخواهیم داشت و تمرکز بر تحصیلات تکمیلی و دکتری خواهد بود و هدف ما جذب دانشجویان توانمند و باکیفیت است که دغدغه خوابگاه و خدمات رفاهی نداشته باشند.
رییس دانشگاه بیرجند گفت: به همین منظور، پروژههای خوابگاهی متعددی در دست اجرا داریم؛ از جمله خوابگاه دخترانه «صدف ۵» با ظرفیت ۲۵۰ نفر که در دو تا سه ماه آینده افتتاح میشود و چهار بلوک خوابگاه متأهلین که دو بلوک آن تا دو ماه آینده و دو بلوک دیگر تا دهه فجر به بهرهبرداری میرسد.
خامسان با اشاره به زمانبندی سال تحصیلی اظهار داشت: ثبتنام ورودیهای جدید از ۱۳ شهریور آغاز میشود، امتحانات معوقه از ۱۵ شهریور برگزار خواهد شد و پس از چند روز استراحت، ترم جدید از اول مهر آغاز میشود و همچنین، برای کاهش مشکلات انتخاب واحد، دامنه حذف و اضافه دروس افزایش یافته است.
رئیس دانشگاه بیرجند درباره طرحهای عمرانی و ملی دانشگاه گفت: دو پروژه ملی «دانشکده هنر» و «دانشکده علوم تربیتی، روانشناسی و علوم ورزشی» در دستور کار قرار دارد و پیشرفت فیزیکی دانشکده هنر به ۵۵ درصد رسیده و تمرکز فعلی بر تکمیل دو بلوک اصلی با زیربنای ۳۶۰۰ مترمربع است که با تأمین حدود ۴۰ میلیارد تومان اعتبار، این دو بلوک تا آغاز سال تحصیلی آینده تکمیل خواهند شد.
وی افزود: پروژه «آزمایشگاه مرجع استان» نیز از دیگر اهداف راهبردی دانشگاه است که در سفر استانی شهید رییس ۳۷ میلیارد تومان از محل مسئولیت اجتماعی وزارت نفت به دانشگاه اختصاص یافت که برای خرید تجهیزات این آزمایشگاه در نظر گرفته شد که اکنون نصب شده و یکی از مجهزترین مجموعههای آزمایشگاهی کشور در استان ایجاد شده است.
خامسان بیان کرد: در صورت تأمین زمین و اخذ مجوزهای لازم، ساختمان آزمایشگاه مرجع به عنوان پروژه ملی احداث خواهد شد تا بسیاری از آنالیزهای معدنی، شیمیایی، کشاورزی و نفتی در داخل استان انجام شود.
خامسان در پایان از برنامهریزی برای توسعه شرکتهای دانشبنیان، مراکز رشد، خانههای خلاق و راهاندازی «پهنه علم و فناوری دانشگاه بیرجند» خبر داد و گفت: این طرح مصوب هیئت امنای دانشگاه است و با همکاری پارک علم و فناوری و سایر دستگاهها اجرا خواهد شد.
وی تأکید کرد: ارتقای جایگاه دانشگاه در رنکینگهای ملی و بینالمللی نیز از اولویتهای اصلی مدیریت دانشگاه است.
