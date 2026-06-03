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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۲:۵۹

کالاهای متروکه بندر خرمشهر فوری تعیین‌تکلیف شوند

کالاهای متروکه بندر خرمشهر فوری تعیین‌تکلیف شوند

اهواز - دادستان مرکز استان خوزستان گفت: کالاهای متروکه در بندر خرمشهر نباید در انبارها انباشته شوند و تعیین‌تکلیف آنها باید در کوتاه‌ترین زمان انجام شود.

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان ظهر امروز چهارشنبه در جلسه تعیین‌تکلیف کالاهای متروکه در بندر خرمشهر که با حضور جعفری‌راد معاون دادستان مرکز استان، سلیمانی‌پور دادستان شهرستان خرمشهر و جمعی از مدیران دستگاه‌های متولی برگزار شد، بر ضرورت ساماندهی فوری وضعیت کالاهای موجود در انبارها تأکید کرد.

وی با اشاره به فرآیند قانونی کالاهای رها شده اظهار کرد: برخی کالاها پس از طی مدت زمان قانونی، متروکه تلقی می‌شوند و طبق قانون باید مالک آنها مشخص شود.

دادستان مرکز استان خوزستان افزود: در صورتی که مالک کالا مشخص نشود یا برای تعیین‌تکلیف آن اقدامی صورت نگیرد، این اقلام باید برای طی مراحل قانونی ترخیص و تحویل سازمان جمع‌آوری و فروش اموال تملیکی شده و سپس مطابق قوانین به مزایده گذاشته شوند.

وی ادامه داد: هیچ توجیهی برای انباشت کالا در انبارها پذیرفتنی نیست و دستگاه‌های مربوطه موظفند با انجام استعلام‌های لازم، وضعیت مالکیت کالاها را در اسرع وقت مشخص کنند.

خلفیان تصریح کرد: در صورت مشخص نشدن مالک، فرآیند تعیین‌تکلیف این کالاها باید بدون فوت وقت انجام شود.

وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادر شده خاطرنشان کرد: آرای صادره در پرونده‌های قضائی و تعزیراتی مربوط به کالاهای متروکه و بلاصاحب باید در بازه زمانی کوتاه اجرایی شوند و نباید روندهای اداری مانع اجرای این احکام شود.

دادستان مرکز استان خوزستان در پایان گفت: مصوبات این جلسه برای تمامی دستگاه‌های حاضر لازم‌الاجرا است و در صورت هرگونه قصور یا کوتاهی که منجر به تضییع حقوق بیت‌المال شود، دستگاه قضائی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.

کد مطلب 6849176

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