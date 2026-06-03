به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان ظهر امروز چهارشنبه در جلسه تعیینتکلیف کالاهای متروکه در بندر خرمشهر که با حضور جعفریراد معاون دادستان مرکز استان، سلیمانیپور دادستان شهرستان خرمشهر و جمعی از مدیران دستگاههای متولی برگزار شد، بر ضرورت ساماندهی فوری وضعیت کالاهای موجود در انبارها تأکید کرد.
وی با اشاره به فرآیند قانونی کالاهای رها شده اظهار کرد: برخی کالاها پس از طی مدت زمان قانونی، متروکه تلقی میشوند و طبق قانون باید مالک آنها مشخص شود.
دادستان مرکز استان خوزستان افزود: در صورتی که مالک کالا مشخص نشود یا برای تعیینتکلیف آن اقدامی صورت نگیرد، این اقلام باید برای طی مراحل قانونی ترخیص و تحویل سازمان جمعآوری و فروش اموال تملیکی شده و سپس مطابق قوانین به مزایده گذاشته شوند.
وی ادامه داد: هیچ توجیهی برای انباشت کالا در انبارها پذیرفتنی نیست و دستگاههای مربوطه موظفند با انجام استعلامهای لازم، وضعیت مالکیت کالاها را در اسرع وقت مشخص کنند.
خلفیان تصریح کرد: در صورت مشخص نشدن مالک، فرآیند تعیینتکلیف این کالاها باید بدون فوت وقت انجام شود.
وی با تأکید بر لزوم تسریع در اجرای احکام صادر شده خاطرنشان کرد: آرای صادره در پروندههای قضائی و تعزیراتی مربوط به کالاهای متروکه و بلاصاحب باید در بازه زمانی کوتاه اجرایی شوند و نباید روندهای اداری مانع اجرای این احکام شود.
دادستان مرکز استان خوزستان در پایان گفت: مصوبات این جلسه برای تمامی دستگاههای حاضر لازمالاجرا است و در صورت هرگونه قصور یا کوتاهی که منجر به تضییع حقوق بیتالمال شود، دستگاه قضائی برخورد قاطع و قانونی خواهد داشت.
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