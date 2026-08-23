برخورد قاطع دستگاه قضایی در خوزستان با مخلان معیشت مردم

به گزارش خبرنگار مهر، امیر خلفیان عصر امروز یکشنبه در مراسم تکریم و معارفه دادستان عمومی و انقلاب هندیجان اظهار کرد: دادستان به عنوان مدعیالعموم، مطالبهگر حقوق مردم است و باید با اشراف کامل بر مسائل شهرستان، دیدهبان بیدار حقوق عامه باشد.
وی با اشاره به جایگاه استراتژیک هندیجان در ورود کالاهای اساسی تصریح کرد: احتکار کالا عملی غیرشرعی و غیراخلاقی است و دستگاه قضایی با رفتارهای سودجویانه که امنیت اقتصادی جامعه را هدف قرار میدهد، مماشات نخواهد کرد.
دادستان مرکز استان خوزستان بر لزوم شفافسازی در زنجیره تأمین کالا تأکید کرد و افزود: انبارها باید بهصورت دقیق در سامانه جامع انبارها ثبت شوند و هرگونه کالای وارداتی باید تحت نظارت باشد تا زمینه توزیع عادلانه فراهم گردد.
خلفیان با بیان اینکه حفظ امنیت پایدار و صیانت از آسایش عمومی اولویت دستگاه قضایی است، بیان کرد: دستگاه قضایی در کنار حمایت از تجارت قانونی، اجازه نخواهد داد سوءاستفادههای احتمالی به قاچاق و اخلال در نظام اقتصادی منجر شود.
وی با قدردانی از تلاشهای سجاد احمدی، دادستان سابق هندیجان، حجتالاسلام علیرضا افشار را به عنوان دادستان جدید این شهرستان معرفی کرد و وی را به تعامل حداکثری با نهادهای اجرایی، تکریم اربابرجوع و رویکرد پیشگیرانه در مدیریت قضایی توصیه
کرد.
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