به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علوم پزشکی تهران، مدیریت توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران، فراخوان حمایت از طرحهای فناورانه سال ۱۴۰۵ را منتشر کرد.
حسین رضاییزاده، مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران، با تشریح این رویکرد جدید اظهار داشت: «هدف اصلی ما ایجاد انگیزه و تحقق عدالت در دسترسی به منابع دانشگاه در حوزه نوآوری است. تجربه موفق اجرای آزمایشی این طرح در سال گذشته نشان داد که واگذاری بخشی از فرآیندها به مراکز منتخب، علاوه بر ایجاد شور و نشاط علمی، منجر به افزایش چشمگیر تعداد و کیفیت طرحهای جذبشده شده است.»
وی با اشاره به تداوم سازوکارهای نظارتی کمیته فناوری دانشگاه افزود: «در این مدل، دانشکدهها و مراکز رشد به عنوان بازوهای اجرایی عمل میکنند و با استفاده از شوراهای تخصصی و پژوهشی خود، فرآیند شناسایی، داوری اولیه و ارجاع طرحها را تسریع میبخشند. در سال جاری، منابع مالی بر اساس میزان فعالیت فناورانه و جذب طرحهای موفق در سال گذشته تخصیص یافته است تا مراکزی که پویایی بیشتری داشتهاند، از سهم اعتباری بالاتری برخوردار شوند.»
رضاییزاده با اشاره به محورهای فراخوان و شرایط پذیرش گفت: طرحهای ارسالی باید دارای ویژگیهای نوآورانه، خلاقانه و قابلیتهای مشخص نظیر تجاریسازی، فروش دانش فنی، تولید پروتوتایپ (نمونه اولیه) یا اخذ مجوز تولید از سازمان غذا و دارو باشند.
وی درباره نحوه اقدام اظهار کرد: کلیه اعضای هیئت علمی و پژوهشگران میتوانند ضمن مراجعه به دانشکده یا مرکز رشد مربوطه و اطلاع از جزئیات این فراخوان، طرحهای فناورانه خود را طبق راهنمای پیوست در سامانه پژوهشیار ثبت کنند تا پس از طی مراحل داوری اولیه در واحدهای محیطی، جهت بررسی نهایی به کمیته فناوری دانشگاه ارجاع شوند.
مدیر توسعه فناوری و ارتباط با صنعت دانشگاه علوم پزشکی تهران درباره مهلت ارسال گفت: علاقهمندان حداکثر تا پایان خرداد ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند طرحهای خود را جهت قرارگیری در فرآیند کمیته فناوری ثبت کنند.
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