آئین وداع با پیکر هنرمند عرصه موسیقی لرستان برگزار شد

به گزارش خبرگزاری مهر، آیین وداع با پیکر استاد «درویش رضا منظمی»، چهره ماندگار موسیقی ردیف - دستگاهی ایران و از مفاخر بیبدیل موسیقی لرستان، با حضور جمع کثیری از هنرمندان، پژوهشگران و شاگردان ایشان در شهرستان الشتر زادگاهشان برگزار شد.
استاد «منظمی» که بهعنوان یکی از برجستهترین نوازندگان و مدرسان ساز کمانچه در دهههای اخیر شناخته میشد، پس از سالها ممارست در ساحت هنر و صرف عمر در مسیر صیانت از اصالتهای موسیقی ایرانی، سرانجام نغمه هجرت سر داد.
«درویش رضا منظمی» فراتر از یک نوازنده صاحبسبک، یک نظریهپرداز و پژوهشگر خستگیناپذیر بود. او با تسلط بر متدولوژی آموزش آکادمیک و تلفیق آن با شیوههای سنتی و مقامی، توانست پلی استوار میان موسیقی فولکلوریک لرستان و موسیقی ردیف ملی ایجاد کند.
تلاشهای ایشان منجر به تربیت نسل جدیدی از نوازندگان شده است که امروزه خود از ارکان موسیقی معاصر به شمار میروند.
در این مراسم که با حضور چهرههای شاخص ملی موسیقی و هنر همراه بود، بر نقش حیاتی ایشان در «احیای تکنیکهای فراموششده کمانچه نوازی» تأکید شد.
سخنرانان، منش اخلاقی و تواضع علمی او را در کنار نبوغ هنریاش، الگویی سرمدی برای هنرمندان جوان توصیف کردند.
استاد «منظمی» با انتشار آثار متعدد و اجرای کنسرتهای پژوهشی در سطح ملی، نقشی کلیدی در معرفی هویت شنیداری ایران به جهان ایفا کرد. میراث او، نهتنها در آرشیوهای صوتی، بلکه در سرانگشتان صدها شاگردی که تحت نظارت مستقیم او به کمال رسیدهاند، جاری خواهد ماند.
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