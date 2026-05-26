افزایش یک ساعته زمان معاملات بورس یک هفته دیگر تمدید شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از سازمان بورس، مهدی زمانی، معاون عملیات بازار بورس تهران، از تمدید افزایش یک ساعته زمان معاملات خبر داد.

وی اعلام کرد: پیرو اطلاعیه شماره ۱۴۰۵۰۱۸۰۸ / ۱۸۱ مورخ ۲۷ اردیبهشت ۱۴۰۵، ساعت پایان جلسه معاملاتی کلیه بازارهای سهام، صندوق‌های سهامی و مشتقات آنها در هفته آتی نیز ساعت ۱۳:۳۰ خواهد بود.

زمانی افزود: طبق برنامه‌ریزی‌های صورت گرفته، از روز شنبه ۹ خرداد ۱۴۰۵، زمان معاملات کلیه نمادهای معاملاتی در بازار سهام، سرمایه‌گذاری حرفه‌ای، صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط و همچنین بازار مشتقات آنها، تا پایان هفته آتی با یک ساعت افزایش همراه خواهد بود.

وی تأکید کرد که مرحله معاملات پایانی (TAL) نیز از روز شنبه ۱۶ خرداد ۱۴۰۵ برای تمامی نمادهای سهامی پذیرفته شده در بازار اول و دوم بورس تهران قابلیت انجام معامله خواهد داشت.

همچنین فرابورس ایران اعلام کرد: ساعت معاملاتی در بازار سهام و صندوق‌های سرمایه‌گذاری سهامی و مختلط و ابزارهای مشتقه در فرابورس ایران از روز شنبه ۹ خرداد تا روز چهارشنبه ۱۳ خرداد ۱۴۰۵ با یک ساعت افزایش همراه است و از ساعت ۸:۴۵ تا ساعت ۱۳:۳۰ تعیین می‌شود.