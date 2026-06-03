به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا گودرزی ظهر امروز چهارشنبه در جریان دیدار استاندار لرستان و معاون وزیر میراث‌فرهنگی، اظهار داشت: لرستان نیازمند نگاه ویژه مسئولان برای توسعه گردشگری و ارتقای اقتصادی این استان از محل ظرفیت عظیم گردشگری است.

لرستان با کمبود اعتبارات در حوزه گردشگری مواجه است

وی ادامه داد: لرستان با دارابودن ظرفیت‌های کم‌نظیر گردشگری، طبیعی و تاریخی با کمبود اعتبارات در این حوزه مواجه است و باید نگاه ویژه‌ای به ظرفیت‌های لرستان در این حوزه، مبذول شود.

نماینده مردم الیگودرز با بیان اینکه نمی‌توان برای همه استان‌ها بر اساس یک نسخه مشترک تصمیم‌گیری کرد، گفت: استانی مانند لرستان با شرایط خاص اقتصادی و محدودیت‌های سرمایه‌گذاری، نیازمند شاخص‌های حمایتی متفاوتی است تا فاصله خود را با استان‌های برخوردار کاهش دهد.

گودرزی، افزود: استمرار این روند مانع رشد چشمگیر در مسیر توسعه برخی استان‌ها می‌شود.

مشوق‌های ویژه سرمایه‌گذاری در حوزه گردشگری در نظر گرفته شود

وی با بیان اینکه استاندار و مسئولان استانی با جسارت به دنبال پیگیری مطالبات و ظرفیت‌های استان هستند، ادامه داد: خوشبختانه در سطح استان و شهرستان‌ها، وحدت و هم‌صدایی حاکم است؛ اما نیازمند نگاه ویژه مسئولان برای تخصیص اعتبار به لرستان هستیم.

نماینده مردم الیگودرز در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به مشکلات جذب سرمایه‌گذار در لرستان، افزود: وجود شرایطی مانند پیشرفت فیزیکی ۷۰ درصدی برای برخی حمایت‌ها، مانع اجرای بسیاری از طرح‌ها در لرستان و ایجاد فاصله بیشتر با استان‌های محروم می‌شود.

گودرزی، گفت: لازم است مشوق‌های ویژه‌ای برای حمایت از سرمایه‌گذاری در لرستان از سوی دولت در نظر گرفته شود.

لرستان می‌تواند به قطب گردشگری کشور تبدیل شود

وی با اشاره به ظرفیت‌های منحصربه‌فرد گردشگری لرستان گفت: ظرفیت‌هایی همچون آبشار بیشه، مناطق طبیعی بکر، زیستگاه‌های حیات‌وحش و ده‌ها جاذبه دیگر فرصت مناسبی برای تعریف پروژه‌های جدید گردشگری و طبیعت‌گردی فراهم کرده است.

نماینده مردم الیگودرز در مجلس شورای اسلامی، افزود: لرستان می‌تواند به قطب گردشگری کشور تبدیل شود اما نیاز به اجرای طرح‌های خلاقانه و محرک گردشگری هستیم که بتوانند گردشگران را به استان جذب و زمینه رونق سایر بخش‌ها از جمله اقامتگاه‌ها، صنایع‌دستی و خدمات گردشگری را فراهم کنند.

گودرزی بر ضرورت توسعه زیرساخت‌های حمل‌ونقل استان تأکید کرد و افزود: تکمیل و توسعه زیرساخت‌های استان از جمله فرودگاه، از مطالبات جدی مردم است و معتقدیم که برای توسعه استان، ابتدا باید مرکز استان به سطح مطلوبی از توسعه به‌ویژه از نظر زیرساختی برسد.