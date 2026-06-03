نورمفیدی: دنیا امروز بیش از هر زمان دیگری به شناخت امام حسین نیاز دارد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله سید کاظم نورمفیدی ظهر چهارشنبه در دیدار با جمعی از هنرمندان و فعالان فرهنگی استان گلستان اظهار کرد: آنچه در طول سالیان گذشته درباره واقعه عاشورا بیشتر برجسته شده، مصائب و رنج‌های این حادثه عظیم است؛ در حالی که نهضت کربلا سرشار از جلوه‌های زیبای انسانی، اخلاقی و معنوی است که باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به جمله تاریخی حضرت زینب(س) پس از واقعه عاشورا مبنی بر «ما رأیت الا جمیلا»، افزود: این سخن نشان می‌دهد که در دل سخت‌ترین حوادث نیز جلوه‌های بزرگی از ایمان، ایثار، صبر، شجاعت و معنویت وجود داشته که کمتر به آنها پرداخته شده است.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان اظهار کرد: امروز نه تنها جامعه اسلامی، بلکه بشریت نیازمند آشنایی با این زیبایی‌ها و ارزش‌های متعالی است و باید ابعاد مختلف شخصیت امام حسین(ع) و یاران ایشان با زبان هنر و فرهنگ برای نسل جدید تبیین شود.

وی با بیان اینکه اربعین حسینی توجه جهانیان را به مکتب امام حسین(ع) جلب کرده است، گفت: بسیاری از مردم دنیا هنوز شناخت دقیقی از شخصیت، اهداف و پیام‌های نهضت حسینی ندارند و وظیفه صاحبان اندیشه، قلم و هنر است که این معارف را با زبانی قابل فهم برای جهانیان ارائه کنند.

نورمفیدی با تأکید بر نقش هنرمندان در انتقال مفاهیم عاشورایی افزود: شاعران، مداحان، نویسندگان و فعالان فرهنگی باید در کنار بیان مصائب کربلا، عظمت روحی، اخلاقی و انسانی سیدالشهدا(ع) را نیز به تصویر بکشند؛ زیرا این ویژگی‌ها می‌تواند الهام‌بخش انسان معاصر باشد.

وی خاطرنشان کرد: معرفی امام حسین(ع) تنها از مسیر بیان مصیبت‌ها محقق نمی‌شود، بلکه باید شخصیت، آرمان‌ها، سبک زندگی، آزادگی و بزرگواری آن حضرت برای مردم و به‌ویژه نسل جوان تبیین شود تا فلسفه قیام عاشورا بهتر درک شود.

نماینده ولی‌فقیه در گلستان همچنین خواستار حمایت از تولید آثار هنری و فرهنگی با محوریت مفاهیم عاشورایی شد و گفت: هر اقدامی که بتواند زیبایی‌های نهضت حسینی را در قالب‌های هنری، تصویری، ادبی و رسانه‌ای به جامعه معرفی کند، اقدامی ارزشمند و اثرگذار خواهد بود.

وی تأکید کرد: دنیای امروز با وجود پیشرفت‌های مادی، بیش از هر زمان دیگری به الگوهای معنوی، اخلاقی و انسان‌ساز نیاز دارد و مکتب امام حسین(ع) می‌تواند پاسخگوی بسیاری از نیازهای فکری و معنوی بشر باشد.