به گزارش خبرنگار مهر، همزمان با عید سعید قربان، آیین عبادی سیاسی نماز عید قربان صبح امروز چهارشنبه با حضور گسترده مردم مؤمن، علما، مسئولان و اقشار مختلف جامعه در شهرهای مختلف استان گلستان برگزار شد.
در گرگان نیز مردم خداجوی این شهر از ساعات اولیه صبح با حضور در مصلای وحدت، نماز عید قربان را به امامت آیتالله کاظم نورمفیدی نماینده ولیفقیه در گلستان و امام جمعه گرگان اقامه کردند.
شرکتکنندگان در این آیین معنوی، با سردادن تکبیر و دعا، جلوهای از وحدت، همدلی و بندگی در برابر خداوند متعال را به نمایش گذاشتند.
همچنین در حاشیه برگزاری نماز عید قربان، آیین جمعآوری نذورات و کمکهای مردمی برای نیازمندان و خانوادههای کمبرخوردار نیز در برخی نقاط استان برگزار شد.
نماز عید قربان علاوه بر گرگان، در دیگر شهرستانها، بخشها و روستاهای گلستان نیز با حضور گسترده مردم و رعایت آداب و سنتهای این عید بزرگ اسلامی اقامه شد.
