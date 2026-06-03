به گزارش خبرنگار مهر، محمد حمیدی ظهر چهارشنبه در نشست هناهنگی برگزاری جشنواره نگاه سرخ با اشاره به سیاست‌های فرهنگی دولت چهاردهم اظهار کرد: بخش مهمی از برنامه‌های فرهنگی استان در قالب مصوبات شورای فرهنگ عمومی و با هدف تقویت هویت فرهنگی، دینی و تاریخی جامعه دنبال شده است.

وی با بیان اینکه جامعه امروز بیش از هر زمان دیگری نیازمند بازگشت به ریشه‌های فرهنگی و تاریخی خود است، افزود: یکی از مهم‌ترین مأموریت‌های حوزه فرهنگ، بازشناسی ظرفیت‌های تمدنی، تاریخی و هویتی استان و معرفی آن به نسل جوان است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان از برگزاری رویدادهای متعدد فرهنگی و هنری در استان طی یک سال گذشته خبر داد و گفت: جشنواره ملی نواهای رضوی و دینی با حضور هنرمندانی از ۱۸ استان کشور، یکی از رویدادهای شاخص فرهنگی بود که جلوه‌ای از همزیستی اقوام، مذاهب و فرهنگ‌های مختلف ایران اسلامی را به نمایش گذاشت.

وی ادامه داد: حضور گروه‌های هنری از نقاط مختلف کشور و اجرای آثار مرتبط با اهل‌بیت(ع)، نشان داد فرهنگ دینی و ارادت به خاندان عصمت و طهارت(ع) همچنان یکی از مهم‌ترین مؤلفه‌های وحدت‌بخش در جامعه ایرانی است.

حمیدی با اشاره به برگزاری آیین بزرگداشت زنده‌یاد محمدرضا لطفی و برنامه‌ریزی برای برگزاری جشنواره مفاخر ایران‌زمین در گلستان اظهار کرد: معرفی مفاخر فرهنگی و هنری، علاوه بر پاسداشت سرمایه‌های ملی، نقش مهمی در تقویت اعتمادبه‌نفس فرهنگی و هویتی نسل جدید دارد.

وی همچنین از حمایت مدیریت استان از کسب‌وکارهای فرهنگی و هنری خبر داد و افزود: برگزاری نمایشگاه مد و لباس ایرانی اسلامی و ایجاد فرصت عرضه محصولات مشاغل خانگی، بخشی از اقدامات انجام شده برای حمایت از فعالان این حوزه بوده است.

معاون سیاسی، امنیتی و اجتماعی استاندار گلستان با اشاره به استقبال گسترده مردم از برنامه‌های فرهنگی محرم خاطرنشان کرد: تجربه برگزاری «سکوهای فرهنگ و هنر» نشان داد که هنر می‌تواند در انتقال مفاهیم دینی و فرهنگی به نسل جوان نقشی مؤثر و ماندگار ایفا کند.

حمیدی تأکید کرد: گلستان به واسطه تنوع قومی، مذهبی و فرهنگی خود از ظرفیت کم‌نظیری برای میزبانی رویدادهای ملی برخوردار است و مدیریت استان از هر برنامه‌ای که به تقویت هویت فرهنگی و انسجام اجتماعی منجر شود، حمایت خواهد کرد.