به گزارش خبرگزاری مهر، دور دوم اجرای نمایش «تلخاب» به نویسندگی رها پوررحمتی و کارگردانی عباس اقسامی با روایتی از چالشهای یک ملکه قاجاری به زودی در تالار مولوی آغاز میشود.
این نمایش در ژانر درام، داستان ملکهای در دربار قاجار را به تصویر میکشد که تحت فشار دوگانه نازایی و قدرت قرار دارد. وی در سفری درونی و کابوسگونه با ترومایهای کودکی و سایههای پدر روبهرو میشود و سرانجام رهایی و باززایی را در عمق آگاهی خود کشف میکند.
سعید آقاخانی و محسن عباسی تهیهکنندگی این اثر نمایشی را که پیش از این در بهمن و اسفند ۱۴۰۴ در سالن اصلی تالار مولوی روی صحنه بوده، برعهده دارند.
طراحی صحنه و دکور این نمایش را رضا مهدیزاده انجام داده و همچنین سعید آقاخانی به عنوان صداپیشه، این گروه نمایشی را همراهی میکند.
دیگر جزئیات و اطلاعات تکمیلی این اثر به زودی منتشر میشود.
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