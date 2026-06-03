۲ رتبه کشوری دانشگاه علوم پزشکی ایران در پزشکی و علوم زیستی

به گزارش خبرگزاری مهر، دکتر مجید صفا اظهار کرد: بر اساس نتایج نظام رتبه بندی موضوعی QS ۲۰۲۶، دانشگاه علوم پزشکی ایران در حوزه «پزشکی» موفق به کسب رتبه ۵ کشوری و جایگاه جهانی ۷۰۱ تا ۸۵۰ شده است.

وی ادامه داد: در حوزه «علوم زیستی و پزشکی» نیز دانشگاه علوم پزشکی ایران با کسب رتبه کشوری ۲ و رتبه جهانی ۴۵۱ تا ۵۰۰ جایگاه خود را در میان دانشگاه‌های پیشرو کشور تثبیت کرده است.

معاون تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشکی ایران گفت: همچنین در حوزه «بیولوژی» نیز دانشگاه علوم پزشکی ایران رتبه کشوری ۲ و رتبه جهانی ۶۵۱ تا ۷۰۰ را به دست آورده که نشان‌دهنده ظرفیت علمی دانشگاه در حوزه‌های پایه و بین‌رشته‌ای است.

صفا خاطرنشان کرد: رتبه‌بندی‌های بین‌المللی از جمله QS، علاوه بر بازتاب توانمندی‌های علمی دانشگاه‌ها، مسیرهای بهبود را نیز روشن می‌کنند. ما نیز در دانشگاه علوم پزشکی ایران با تکیه بر توان اعضای هیئت‌علمی، پژوهشگران و دانشجویان، برنامه‌های هدفمند برای ارتقای کیفیت پژوهش، توسعه همکاری‌های علمی بین‌المللی و افزایش اثرگذاری تولیدات علمی را با جدیّت دنبال می‌کنیم.

رتبه‌بندی دانشگاهی کیواس (QS)، یکی از معتبرترین نظام‌های رتبه‌بندی دانشگاهی است که هر سال توسط شرکت بریتانیایی «کاکارلی سیموندز» منتشر می‌شود. این رتبه‌بندی در سال‌های ۲۰۰۴ تا ۲۰۰۹ به صورت مشترک با رتبه‌بندی تایمز منتشر می‌شد و پس از آن هر یک به‌طور مستقل اقدام به انتشار رتبه‌بندی‌های جداگانه کردند.

برخلاف رتبه‌بندی تایمز که روش جدیدی را به کار گرفته، QS همچنان از همان روش قدیمی مشترک با تایمز استفاده می‌کند. QS همچنین با همکاری پایگاه الزویر، امکان ارائه رتبه‌بندی کلی جهانی دانشگاه‌ها و رتبه‌بندی موضوعی برای رشته‌های مختلف تحصیلی را فراهم کرده است.