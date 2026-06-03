سامانه رصد اشتغال ملاک ارزیابی عملکرد مدیران است

به گزارش خبرنگار مهر،درجلسه مشترک کارگروه اشتغال و ستاد تسهیل و هماهنگی امور بانک‌های شهرستان به ریاست مهندس توسلی، فرماندار خوانسار و با حضور اعضا در سالن جلسات شهید سلیمانی فرمانداری برگزار شد.

محمدرضا توسلی با تأکید بر راهبرد هم‌افزایی دستگاه‌ها، تصریح کرد: به‌منظور افزایش بهره‌وری، سرعت‌بخشی به تصمیم‌گیری‌ها و رسیدگی دقیق‌تر به چالش‌های اقتصادی، این دو جلسه به‌صورت همزمان برگزار شد تا با ایجاد تعامل نزدیک میان صنعتگران و نظام بانکی، شاهد خروجی‌های ملموس در مسیر توسعه شهرستان باشیم.

وی در بخش دیگری از سخنان خود، با اشاره به اولویت حمایت از واحدهای صنعتی و تولیدی اظهار کرد: صنعتگران و تولیدکنندگان، افسران خط مقدم نبرد اقتصادی هستند و وظیفه دستگاه‌های اجرایی، گره‌گشایی از مسیر آنان است. نباید اجازه داد بروکراسی‌های زائد اداری، سد راه توسعه واحدهای تولیدی شود؛ لذا مصوبات ستاد تسهیل برای تمامی بانک‌ها و دستگاه‌های متولی لازم‌الاجراست و هرگونه تعلل در این زمینه پذیرفته نیست.

وی در ادامه به پایش دقیق وضعیت اشتغال در شهرستان پرداخت و افزود: سامانه رصد اشتغال، شاخصِ ارزیابی عملکرد مدیران شهرستان است. تعهد اشتغالِ تعیین‌شده برای هر دستگاه، یک تکلیف قطعی است و مدیران اجرایی باید با ثبت دقیق اطلاعات و به‌روزرسانی مستمر سامانه، نسبت به تحقق کامل سهمیه تعهدی خود پاسخگو باشند.

فرماندار خوانسار با خطاب قرار دادن رؤسای بانک‌های عامل شهرستان در خصوص ارائه گزارش بانک ها از اعطای تسهیلات اشتغال‌زایی سال ۱۴۰۴، تأکید کرد: انتظار می‌رود نظام بانکی شهرستان با رویکردی حمایتی، تسریع در روند تشکیل پرونده‌ها و پرداخت تسهیلات اشتغال‌زایی را در اولویت قرار دهند.

وی ادامه داد، دسترسی آسان تولیدکنندگان و کارآفرینان به منابع بانکی، زیربنای تحقق اهداف اشتغال در سال پیش رو است و بانک‌ها باید گزارش‌های دقیق و شفافی از عملکرد خود در این زمینه ارائه دهند تا موانع احتمالی با همکاری ستاد برطرف گردد.