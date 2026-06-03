به گزارش خبرنگار مهر، علیاصغر شالبافیان ظهر امروز چهارشنبه در جریان دیدار با استاندار لرستان، اظهار داشت: لرستان با ۸۶ پروژه فعال یکی از پهنههای مهم گردشگری است.
۱۳۰۰ میلیارد پروژه گردشگری در دست اجرا است
وی گفت: این پروژهها با حجم سرمایهگذاری ۱۲ همت در استان فعال هستند و لرستان یکی از استانهای فعال در حوزه گردشگری است.
معاون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، ادامه داد: هماکنون سه هزار و ۱۷ پروژه سرمایهگذاری در حوزه گردشگری با حجم سرمایهگذاری هزار و ۳۰۰ میلیارد تومان در کشور در دست اجراست و تمامی این پروژهها متعلق به بخش خصوصی است.
شالبافیان گفت: بر اساس گزارش شورایعالی اشتغال؛ حوزه گردشگری سومین حوزه اشتغالزایی کشور است و بر اساس برنامه هفتم پیشرفت موظف هستیم ۵۰۰ هزار شغل حوزه صنایعدستی اضافه کنیم.
پرداخت تسهیلات به فعالان گردشگری
وی افزود: خوشبختانه با حمایت و همت دولت چهاردهم برای نخستینبار برای حمایت از هنرمندان صنایع فعالین گردشگری تسهیلات ویژه قرضالحسنه در نظر گرفته شد که بیش از ۳۰ هزار طرح در سراسر کشور در این بخش ثبتنام کردند.
معاون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، ادامه داد: از این میزان ۲۰ هزار طرح موفق به اخذ تسهیلات اشتغالزایی شدهاند و در لرستان نیز پیش از هزار طرح موفق به اخذ تسهیلات اشتغال از محل منابع تسهیلات وزارتخانه شدهاند.
شالبافیان با اشاره به مشوقهای در نظر گرفته شده در این حوزه، گفت: عمدهترین این مشوقها حوزه تأسیسات گردشگری ترکیبی است که جذابیت ورودی و خروجی پروژههای هتلی را به طور قابلتوجهی افزایش میدهد بهنحویکه تا ۴۰ درصد از زیربنا یا اعیان پروژه میتواند باقابلیت فروش و پیشفروش به کاربریهای اداری تجاری و مسکونی اختصاص پیدا کند.
تدوین بستههای سرمایهگذاری در حوزه گردشگری
وی افزود: همچنین معافیت تجهیزات ویژه گردشگری از جمله خودروهای ویژه گردشگری و مایحتاج تأسیسات گردشگری که امکان تأمین از داخل ندارند نیز با حقوق گمرکی و سود بازرگانی صفر، برای فعالین این بخش لحاظ شده است.
معاون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، یادآور شد: همچنین هزینه تغییر کاربری اراضی کشاورزی که امکان کشت در آنها به تشخیص وزارت جهاد کشاورزی وجود ندارد، با رعایت قوانین و مقررات؛ هزینههای تغییر کاربری که پیشازاین ۸۰ درصد ارزش ملک بود کلاً معاف شده و سرمایهگذاران حوزه گردشگری هزینهای برای تغییر کاربری پرداخت نمیکنند.
شالبافیان، گفت: این اقدام بهصورت قابلتوجهی هزینه سرمایهگذاران را کاهش خواهد داد و در برخی از استانها از جمله لرستان که تقاضای زیادی در این زمینه وجود داشت، باعث تسهیل سرمایهگذاری خواهد شد.
وی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به ابتکاراتی که با حمایت و همت مدیریت عالی استان و اداره کل میراثفرهنگی، گردشگری و صنعتی استان صورتگرفته است، افزود: تدوین بستههای سرمایهگذاری، تضمین بستهها و مجوزهای سرمایهگذاری بینام از جمله اقداماتی است که در این حوزه در حال انجام است بهگونهای که تمامی مراحل اخذ مجوز برای یک سرمایهگذار انجام شده و سرمایهگذار در پیچوخم و بروکراسی اداری، گرفتار نخواهد شد.
معاون سرمایهگذاری وزارت میراثفرهنگی، ادامه داد: خوشبختانه در آینده نزدیک امکان صدور مجوز الکتریکی از درگاه ملی صدور مجوزها فراهم خواهد شد و بهسادگی فرایندهایی که درگذشته بسیار زمانبر بود و گاهاً مورد اطلاع و آگاهی سرمایهگذار هم قرار نمیگرفت، تسهیل خواهد شد.
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