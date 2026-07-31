تورج کرمیان در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: همزمان با افزایش تردد زائران اربعین حسینی، نظارت‌های بهداشتی دامپزشکی بر موکب‌ها، مراکز عرضه فرآورده‌های خام دامی، سردخانه‌ها و سایر واحدهای مرتبط در شهرستان کرمانشاه تشدید شده است.



وی افزود: اکیپ‌های ثابت و سیار اداره دامپزشکی به صورت مستمر بر نحوه نگهداری، حمل، عرضه و مصرف فرآورده‌های خام دامی در موکب‌ها و مراکز عرضه نظارت دارند تا از سلامت و کیفیت مواد غذایی مورد استفاده زائران و شهروندان اطمینان حاصل شود.



رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه با تأکید بر اینکه حفظ سلامت زائران و تأمین امنیت غذایی از اولویت‌های این اداره در ایام اربعین است، تصریح کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف بهداشتی، برابر ضوابط و مقررات قانونی با متخلفان برخورد خواهد شد.



کرمیان از مسئولان موکب‌ها و شهروندان خواست گوشت و سایر فرآورده‌های خام دامی مورد نیاز خود را تنها از مراکز مجاز و تحت نظارت دامپزشکی تهیه کنند و از خرید محصولات فاقد مهر و تأیید بهداشتی دامپزشکی خودداری کنند.



وی خاطرنشان کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا عرضه فرآورده‌های خام دامی غیرمجاز، شهروندان می‌توانند موضوع را به اداره دامپزشکی اطلاع دهند تا در سریع‌ترین زمان ممکن رسیدگی شود.



رئیس اداره دامپزشکی شهرستان کرمانشاه در پایان گفت: این نظارت‌ها تا پایان ایام اربعین حسینی به صورت مستمر ادامه خواهد داشت تا سلامت عمومی و امنیت غذایی زائران و مردم به بهترین شکل تأمین شود.