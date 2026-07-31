به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ هادی عبادی شامگاه جمعه در گفتوگو با خبرنگاران با هشدار نسبت به پیامدهای سوزاندن بقایای محصولات کشاورزی در حاشیه راهها اظهار کرد: در پی اعلام وقوع یک فقره تصادف در محور سرخرود به محمودآباد، مأموران پلیس راه در محل حادثه حضور یافتند.
وی افزود: بررسیهای انجامشده نشان داد پس از برخورد دو خودرو، یکی از خودروها به شانه خاکی جاده منحرف شد که همزمان به دلیل حریق ایجادشده در زمین کشاورزی مجاور، ناشی از سوزاندن کاه و کلش، آتش به خودرو سرایت کرد و خودرو به طور کامل در آتش سوخت.
رئیس پلیس راه مازندران با بیان اینکه این حادثه خوشبختانه هیچگونه تلفات یا مصدومیت جانی نداشت، تصریح کرد: سوزاندن کاه و کلش توسط برخی کشاورزان، علاوه بر خطر گسترش آتش، موجب ایجاد دود غلیظ در محورهای مواصلاتی و کاهش شدید میدان دید رانندگان میشود و احتمال وقوع تصادفات را افزایش میدهد.
سرهنگ عبادی تأکید کرد: دود ناشی از این اقدام در مدت کوتاهی میتواند دید رانندگان را به شدت کاهش داده و حتی به نزدیک صفر برساند و امنیت تردد در جادهها را با مخاطره جدی مواجه کند.
وی از کشاورزان خواست از آتش زدن کاه و کلش در زمینهای مجاور جادهها خودداری کنند و یادآور شد: بر اساس ماده ۶۸۸ قانون مجازات اسلامی، این اقدام در صورت تهدید علیه بهداشت و ایمنی عمومی میتواند برای عاملان، مجازات حبس تا یک سال و جزای نقدی در پی داشته باشد.
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