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۹ مرداد ۱۴۰۵، ۲۰:۴۰

اهدای ۵ ویلچر به معلولان روستاهای میانه توسط بانوی نیکوکار

اهدای ۵ ویلچر به معلولان روستاهای میانه توسط بانوی نیکوکار

میانه- رئیس اداره بهزیستی میانه گفت: یک بانوی نیکوکار با اهدای پنج دستگاه ویلچر، معلولان پنج روستای این شهرستان را از تجهیزات توانبخشی بهره‌مند کرد.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جروقی روز جمعه در مراسم اهدای ویلچرهای اهدایی به معلولان تحت پوشش بهزیستی اظهار کرد: یک بانوی نیکوکار از اعضای جامعه خیرین بهزیستی، پنج دستگاه ویلچر را برای استفاده توانخواهان ساکن در روستاهای شهرستان میانه به اداره بهزیستی اهدا کرد.

وی افزود: این ویلچرها پس از بررسی‌های کارشناسی و بر اساس اولویت نیاز، میان معلولان تحت پوشش بهزیستی در پنج روستای شهرستان توزیع شد تا بخشی از نیازهای توانبخشی این افراد برطرف شده و زمینه افزایش استقلال و بهبود کیفیت زندگی آنان فراهم شود.

رئیس اداره بهزیستی میانه با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، خیرین را سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و گفت: مشارکت نیکوکاران در تأمین تجهیزات توانبخشی، نقش مؤثری در کاهش مشکلات جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات بهزیستی دارد.

جروقی ادامه داد: فراهم کردن وسایل کمک‌توانبخشی برای افراد دارای معلولیت، علاوه بر تسهیل زندگی روزمره آنان، موجب افزایش امید، عزت‌نفس و حضور فعال‌تر این افراد در جامعه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بهزیستی همواره از همراهی خیرین استقبال می‌کند، افزود: کمک‌های مادی و معنوی نیکوکاران، روند ارائه خدمات به جامعه هدف را تسریع کرده و زمینه حمایت مؤثرتر از افراد نیازمند را فراهم می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی میانه ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکت خیرین، امکان تأمین نیازهای بیشتر توانخواهان و گسترش خدمات حمایتی در شهرستان فراهم شود.

کد مطلب 6904608

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