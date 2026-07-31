اهدای ۵ ویلچر به معلولان روستاهای میانه توسط بانوی نیکوکار

به گزارش خبرگزاری مهر، محمدرضا جروقی روز جمعه در مراسم اهدای ویلچرهای اهدایی به معلولان تحت پوشش بهزیستی اظهار کرد: یک بانوی نیکوکار از اعضای جامعه خیرین بهزیستی، پنج دستگاه ویلچر را برای استفاده توانخواهان ساکن در روستاهای شهرستان میانه به اداره بهزیستی اهدا کرد.

وی افزود: این ویلچرها پس از بررسی‌های کارشناسی و بر اساس اولویت نیاز، میان معلولان تحت پوشش بهزیستی در پنج روستای شهرستان توزیع شد تا بخشی از نیازهای توانبخشی این افراد برطرف شده و زمینه افزایش استقلال و بهبود کیفیت زندگی آنان فراهم شود.

رئیس اداره بهزیستی میانه با قدردانی از این اقدام خیرخواهانه، خیرین را سرمایه‌های ارزشمند جامعه دانست و گفت: مشارکت نیکوکاران در تأمین تجهیزات توانبخشی، نقش مؤثری در کاهش مشکلات جامعه هدف و ارتقای کیفیت خدمات بهزیستی دارد.

جروقی ادامه داد: فراهم کردن وسایل کمک‌توانبخشی برای افراد دارای معلولیت، علاوه بر تسهیل زندگی روزمره آنان، موجب افزایش امید، عزت‌نفس و حضور فعال‌تر این افراد در جامعه می‌شود.

وی با تأکید بر اینکه بهزیستی همواره از همراهی خیرین استقبال می‌کند، افزود: کمک‌های مادی و معنوی نیکوکاران، روند ارائه خدمات به جامعه هدف را تسریع کرده و زمینه حمایت مؤثرتر از افراد نیازمند را فراهم می‌کند.

رئیس اداره بهزیستی میانه ابراز امیدواری کرد با تداوم مشارکت خیرین، امکان تأمین نیازهای بیشتر توانخواهان و گسترش خدمات حمایتی در شهرستان فراهم شود.