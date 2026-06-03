خوزستان ظرفیت خوبی برای میزبانی از رویدادهای مختلف کشتی دارد

به گزارش خبرنگار مهر، حمید بنی تمیم ظهر امروز چهارشنبه در مجمع سالیانه هیئت کشتی خوزستان که با حضور نائب رئیس فدراسیون کشتی در هتل تختی اهواز برگزار شد، به تلاش‌های صورت گرفته برای اتمام پروژه خانه کشتی اندیمشک، اشاره و بیان کرد: فدراسیون‌ها دخل و تصرف بسیاری در ساخت و ساز پروژه‌های ورزشی در استان‌ها ندارند اما از ظرفیت دبیر رییس فدراسیون کشتی برای ساخت خانه کشتی اندیمشک استفاده کردیم، مکاتباتی از سوی ما و رییس فدراسیون برای تامین بودجه برای اتمام این پروژه و نیز خوابگاه شهرستان ایذه انجام شد و منتظر نتیجه هستیم.

مدیرکل ورزش و جوانان خوزستان ادامه داد: با توجه به وضعیت موجود، ظرفیت های خوبی برای میزبانی‌ رویدادها در استان وجود دارد، بارها میزبان خوبی بوده‌ایم، همچنان این آمادگی برای رشته‌های مختلف علی االخصوص کشتی را اعلام می کنیم.

وی به رقابت های جام تختی اشاره و تصریح کرد: فدراسیون بنا به دلایلی تشخیص داده امسال مسابقات در استانی بی طرف برگزار شود که کرمان برای میزبانی انتخاب شده است.

بنی تمیم گفت: با توجه به اینکه اکثر اعتبارات از هلدینگ خلیج فارس و پتروشیمی‌ها تامین می شود، همچنین ظرفیت موجود کشتی خوزستان انتظار می رود از ظرفیت برای استان استفاده شود.