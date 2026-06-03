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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۷

حسین پور: ۱۵ خرداد مقطع سرنوشت‌سازی در تاریخ انقلاب است

حسین پور: ۱۵ خرداد مقطع سرنوشت‌سازی در تاریخ انقلاب است

خارگ- بخشدار ویژه خارگ گفت: ۱۵ خرداد، یادآور مقطع سرنوشت‌ساز در تاریخ انقلاب اسلامی ایران است.

نگهدار حسین‌پور در گفتگو با خبرنگار مهر با گرامیداشت سالروز رحلت بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی و قیام تاریخی ۱۵ خرداد اظهار کرد: امام خمینی (ره) با رهبری حکیمانه خود مسیر استقلال، آزادی و عزت ملت ایران را ترسیم کرد و امروز نیز اندیشه‌های ایشان چراغ راه مسئولان و مردم در مسیر پیشرفت و تعالی کشور است.

بخشدار ویژه خارگ افزود: قیام ۱۵ خرداد سال ۱۳۴۲ نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران علیه رژیم ستمشاهی بود و این حرکت مردمی زمینه‌ساز پیروزی انقلاب اسلامی در سال ۱۳۵۷ شد.

وی با تأکید بر ضرورت تبیین ابعاد شخصیتی و فکری امام راحل برای نسل جوان خاطرنشان کرد: انتقال ارزش‌ها، آرمان‌ها و دستاوردهای انقلاب اسلامی به نسل‌های آینده، وظیفه‌ای مهم و همگانی است و باید با برنامه‌ریزی مناسب در این مسیر گام برداشت.

حسین‌پور تصریح کرد: مردم ولایتمدار و انقلابی جزیره خارگ همواره در مناسبت‌های ملی و مذهبی حضوری پرشور داشته‌اند و امسال نیز با شرکت در آیین‌های بزرگداشت ۱۴ و ۱۵ خرداد، بار دیگر وفاداری خود را به آرمان‌های امام راحل و شهدای انقلاب اسلامی نشان خواهند داد.

بخشدار ویژه خارگ از دستگاه‌های اجرایی، نهادهای فرهنگی و اقشار مختلف مردم دعوت کرد تا با حضور در برنامه‌های پیش‌بینی شده، در گرامیداشت این ایام مهم تاریخی مشارکت فعال داشته باشند.

کد مطلب 6849503

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