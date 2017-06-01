سرهنگ عبدالکریم دانش‌آموز در گفت‌وگو با خبرنگار مهر ضمن تسلیت فرارسیدن ۱۴ خردادماه که مصادف با سالگرد ارتحال ملکوتی بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی است و همچنین گرامیداشت سالروز قیام خونین ۱۵ خرداد اظهار کرد: اهالی شیعه و اهل سنت جزیره خارگ در تمامی دوران انقلاب اسلامی ایران در کنار همدیگر بودند و با این اتحاد و همدلی نقطه آغاز انقلاب اسلامی را خلق کردند.

وی افزود: ۱۵ خرداد نقطه عطفی در تاریخ مبارزات ملت ایران به رهبری امام خمینی(ره) علیه شاه ظالم بود؛ امروز در آستانه بیست و هشتمین سالگرد عروج ملکوتی آن پیر فرزانه، پاسداشت یاد و خاطره آن امام خوبی‌ها و حرکت در مسیر آرمان‌ها و اصول مکتب امام، ما را در پیشبرد هرچه بهتر و سریعتر اهداف نظام اسلامی یاری خواهد کرد.

دانش آموز تصریح کرد: ناحیه مقاومت ثارالله خارگ با همکاری تمامی سازمان‌ها و نهادهای دولتی و غیر دولتی در جزیره خارگ با تشکیل کارگروه های مختلف و برنامه‌ریزی مدون اقدام به اجرای برنامه مختلف در این ایام مبارک خواهد کرد.

دانش‌آموز گفت: اهالی شریف اهل سنت و شیعه جزیره خارگ در دوران دفاع مقدس ثابت کرده‌اند که همچون گذشتگان خود پای آرمان‌های انقلاب می‌ایستند و در تمام صحنه‌هایی که نیاز به حضور آنان باشد مشارکت خواهند کرد.