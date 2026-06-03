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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۱۷:۵۲

حجت‌الاسلام کارگر: تقویت جهاد تبیین پاسخ به جنگ رسانه‌ای دشمن است

حجت‌الاسلام کارگر: تقویت جهاد تبیین پاسخ به جنگ رسانه‌ای دشمن است

بوشهر- امام جمعه جزیره خارگ گفت: تقویت جهاد تبیین و فعالیت‌های فرهنگی، پاسخ مؤثر به جنگ رسانه‌ای دشمن است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جزیره خارگ با حضور اعضای شورا در سالن ارشاد پایانه نفتی خارگ با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و نقش‌آفرینی مؤثر مجموعه‌های فرهنگی در شرایط کنونی تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های فرهنگی به تعویق افتاده از جمله محفل بزرگ قرآنی و برنامه‌های ویژه نوجوانان، اظهار کرد: این برنامه‌ها پس از فراهم شدن شرایط مناسب اجرایی خواهند شد و تمامی دستگاه‌های فرهنگی باید برنامه‌های سالانه خود را برای هماهنگی و پیگیری بهتر به شورای فرهنگ عمومی ارائه کنند.

امام جمعه جزیره خارگ همچنین با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن، جهاد تبیین و روشنگری را یکی از مهم‌ترین وظایف فعالان فرهنگی و رسانه‌ای دانست و افزود: حفظ امید، انسجام اجتماعی و تقویت هویت ملی و دینی از ضروریات امروز جامعه است.

حجت‌الاسلام کارگر در بخش دیگری از سخنان خود خواستار مشارکت گسترده دستگاه‌ها، نهادهای مردمی و مجموعه‌های مختلف جزیره در برگزاری باشکوه برنامه‌های عید سعید غدیر خم شد.

در پایان این نشست، اعضای شورای فرهنگ عمومی درباره برنامه‌های فرهنگی پیش‌رو و مناسبت‌های آتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.

کد مطلب 6849507

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