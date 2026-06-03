به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام محمود کارگر عصر چهارشنبه در نشست شورای فرهنگ عمومی جزیره خارگ با حضور اعضای شورا در سالن ارشاد پایانه نفتی خارگ با گرامیداشت یاد و خاطره امام خمینی(ره)، شهدای انقلاب اسلامی و شهدای جنگ اخیر، بر ضرورت تقویت فعالیت‌های فرهنگی و نقش‌آفرینی مؤثر مجموعه‌های فرهنگی در شرایط کنونی تأکید کرد.

وی با اشاره به برخی برنامه‌های فرهنگی به تعویق افتاده از جمله محفل بزرگ قرآنی و برنامه‌های ویژه نوجوانان، اظهار کرد: این برنامه‌ها پس از فراهم شدن شرایط مناسب اجرایی خواهند شد و تمامی دستگاه‌های فرهنگی باید برنامه‌های سالانه خود را برای هماهنگی و پیگیری بهتر به شورای فرهنگ عمومی ارائه کنند.

امام جمعه جزیره خارگ همچنین با اشاره به جنگ رسانه‌ای دشمن، جهاد تبیین و روشنگری را یکی از مهم‌ترین وظایف فعالان فرهنگی و رسانه‌ای دانست و افزود: حفظ امید، انسجام اجتماعی و تقویت هویت ملی و دینی از ضروریات امروز جامعه است.

حجت‌الاسلام کارگر در بخش دیگری از سخنان خود خواستار مشارکت گسترده دستگاه‌ها، نهادهای مردمی و مجموعه‌های مختلف جزیره در برگزاری باشکوه برنامه‌های عید سعید غدیر خم شد.

در پایان این نشست، اعضای شورای فرهنگ عمومی درباره برنامه‌های فرهنگی پیش‌رو و مناسبت‌های آتی به بحث و تبادل نظر پرداختند.