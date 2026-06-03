به گزارش خبرنگار مهر، مهدی جمالی‌نژاد بعد از ظهر چهارشنبه در سفر خود به شهرستان خمینی‌شهر از پردیس سینمایی فرهنگ این شهرستان بازدید کرد و در جریان آخرین وضعیت اجرایی این پروژه قرار گرفت.

در این بازدید، استاندار اصفهان ضمن بررسی بخش‌های مختلف مجموعه، روند پیشرفت فیزیکی پروژه و اقدامات انجام‌شده برای تکمیل آن را ارزیابی کرد. وی همچنین مسائل و موانع باقی‌مانده برای بهره‌برداری کامل از این مجموعه فرهنگی را مورد بررسی قرار داد و بر تسریع در رفع مشکلات موجود تأکید کرد.

پروژه پردیس سینمایی فرهنگ خمینی‌شهر که اجرای آن از سال ۱۳۷۱ آغاز شده بود، در سال‌های گذشته به دلیل برخی مشکلات اجرایی و اعتباری با وقفه‌های طولانی مواجه شد و روند ساخت آن برای مدتی متوقف ماند. با این حال در سال‌های اخیر، تکمیل این مجموعه فرهنگی دوباره در اولویت قرار گرفت و اکنون پس از گذشت بیش از سه دهه به مراحل پایانی نزدیک شده است.

جمالی‌نژاد در جریان این بازدید، روند تأمین اعتبارات، تکمیل زیرساخت‌ها و آماده‌سازی فضاهای داخلی مجموعه را نیز بررسی کرد تا شرایط برای بهره‌برداری نهایی و ارائه خدمات فرهنگی به شهروندان فراهم شود.

پردیس سینمایی فرهنگ خمینی‌شهر از جمله پروژه‌های مهم فرهنگی این شهرستان به شمار می‌رود که با بهره‌برداری از آن، سرانه فضاهای فرهنگی منطقه افزایش یافته و زمینه برای توسعه برنامه‌های سینمایی، هنری و فرهنگی فراهم خواهد شد.