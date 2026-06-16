به گزارش خبرنگار مهر، مهدی یونسی شامگاه دوشنبه در جلسه پیگیری وضعیت پروژه های عمرانی از اختصاص ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان اعتبار برای عمران روستاها و مناطق عشایری در سال جاری خبر داد.
یونسیرستمی با اشاره به عزم جدی مدیریت استان برای شتاببخشی به توسعه روستایی گفت: در سال قبل مجموعاً ۳ هزار و ۶۰۰ میلیارد تومان برای روستاها و مناطق عشایری مازندران در نظر گرفته شده و با طراحی نظام نوین نظارتی، هزینه کرد این اعتبارات با دقت و جدیت بیشتری رصد خواهد شد.
استاندار مازندران در ادامه با تأکید بر توقفناپذیری پروژههای زیرساختی افزود: در روزهایی که کشور شرایط حساس و جنگی را پشت سر میگذاشت، عملیات اجرایی پل ۱۹۰ متری جاده جایگزین محدوده سد هراز با شتاب چشمگیر ادامه یافت و اکنون پیشرفت فیزیکی آن از ۹۰ درصد عبور کرده است.
یونسیرستمی این دستاورد را نماد عزم ملی و تلاش شبانهروزی مهندسان و کارگران ایرانی دانست و اظهار داشت: این پل یکی از مهمترین گلوگاههای ترافیکی استان را برطرف کرده و گامی بلند برای روانسازی تردد در مسیر هراز به شمار میرود.
به گفته وی، آینده روشنی برای توسعه منطقه با تکمیل این پروژه رقم خورده است.
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