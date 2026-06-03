غدیر؛ روز تجدید بیعت با ولایت و نمایش شادی مؤمنانه است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حجت سالاری مکی بعداز ظهر چهارشنبه در جشن عید غدیر که در اداره کل امور اقتصادی و دارایی خراسان جنوبی برگزار شد، با تبریک عید ولایت و امامت اظهار کرد: در روایات برای عید غدیر اعمال و فضائل فراوانی بیان شده و حتی لبخند زدن به مؤمنان در این روز دارای اجر و ثواب بزرگی است.

وی با اشاره به روایتی از امام رضا(ع) افزود: تبسم به اهل ایمان در روز غدیر، نگاه رحمت الهی را در قیامت به دنبال دارد و خداوند برای کسانی که در این روز شادی را میان مردم گسترش دهند، پاداش‌های عظیمی قرار داده است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی بیان کرد: در فرهنگ اهل‌بیت(ع)، عید غدیر روز شادی، اطعام، پوشیدن لباس نو، هدیه دادن و صله‌رحم است و حتی در روایات آمده لباسی که انسان برای نخستین‌بار در روز غدیر می‌پوشد تا زمانی که تار و پود آن باقی باشد برای او استغفار می‌کند.

سالاری مکی با بیان اینکه همه عالم در ذکر و تسبیح الهی هستند، ادامه داد: عظمت غدیر به این دلیل است که این روز به مسئله ولایت امیرالمؤمنین علی(ع) گره خورده و پیامبر اسلام(ص) در واپسین روزهای عمر شریف خود نیز محبت حضرت علی(ع) را وسیله تقرب به خداوند بیان کردند.

وی با اشاره به واقعه تاریخی غدیر خم گفت: پیامبر اکرم(ص) در حضور ده‌ها هزار نفر دست امیرالمؤمنین(ع) را بالا بردند و ولایت ایشان را به مردم اعلام کردند و حتی از مردم خواسته شد به صورت رسمی با حضرت بیعت کنند.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی افزود: غدیر صرفاً یک واقعه تاریخی نیست بلکه جریان دائمی ولایت در طول تاریخ است و امروز نیز بیعت با ولایت، در امتداد همان مسیر غدیر معنا پیدا می‌کند.

سالاری مکی با تأکید بر اینکه دشمنی با ولایت ریشه انحراف شیطان بود، تصریح کرد: شیطان به دلیل سرپیچی از فرمان الهی در برابر ولی خدا رانده شد و امروز نیز عزت و نجات انسان در تبعیت از مسیر ولایت و اهل‌بیت(ع) است.

وی اظهار کرد: بسیاری از آزادگان جهان امروز به دلیل ایستادگی جبهه مقاومت در برابر ظلم، با حقیقت مکتب اهل‌بیت(ع) آشنا می‌شوند و گرایش به تشیع در نقاط مختلف دنیا رو به افزایش است.

مدیرکل تبلیغات اسلامی خراسان جنوبی با دعوت مردم به برگزاری باشکوه جشن‌های غدیر گفت: اطعام، هدیه دادن، دیدار با مؤمنان، تبریک گفتن و کمک به نیازمندان از مهم‌ترین اعمال این روز بزرگ است و هر قدمی که برای ترویج فرهنگ غدیر برداشته شود، ارزش و پاداش فراوانی نزد خداوند دارد.

سالاری مکی در پایان خاطرنشان کرد: راز خلقت در ولایت امیرالمؤمنین(ع) تجلی یافته و عید غدیر، روز تجدید عهد با مسیر حق، عدالت و ولایت است.