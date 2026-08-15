  1. ورزش
  2. فوتبال ایران
۲۴ مرداد ۱۴۰۵، ۱۸:۳۷

هفته نخست لیگ بیست‌وششم؛

اولین ترکیب پرسپولیس برای نخستین بازی/ نمایش سرخ‌ها با نفراتی متفاوت

اولین ترکیب پرسپولیس برای نخستین بازی/ نمایش سرخ‌ها با نفراتی متفاوت

ترکیب هفته نخست پرسپولیس در لیگ برتر فصل ۱۴۰۶-۱۴۰۵ مشخص شد تا از تفکرات مهدی تارتار با وجود تغییرات گسترده در لیست بازیکنان این تیم پرده‌برداری شود.

به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال شمس آذر قزوین و پرسپولیس از ساعت ۱۹:۳۰ امروز از هفته نخست بیست و ششمین دوره لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزدگان قزوین برگزار می شود.

سرخپوشان تهرانی پس از تغییرات گسترده روی نیمکت و لیست بازیکنان خود وارد کارزاری شدند که جابجایی های متعدد و جذب بازیکنان جوان ولی نامدار لیگ برتر ایران باعث شده تا انتظار هواداران پرسپولیس همچنان تمرکز روی قهرمانی باشد.

مهدی تارتار سرمربی جدید پرسپولیس در رونمایی از اولین ترکیب ایده آل فنی خود تصمیم گرفت نفرات زیر را وارد میدان کند:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی زادگان، محمدمهدی زارع، محمد عمری، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، ابوالفصل جلالی، تیوی بیفوما، محمد خدابنده لو، پورعلی و علی علیپور.

کد مطلب 6917343

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها

    اخبار کوتاه