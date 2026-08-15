به گزارش خبرنگار مهر، دیدار تیم های فوتبال شمس آذر قزوین و پرسپولیس از ساعت ۱۹:۳۰ امروز از هفته نخست بیست و ششمین دوره لیگ برتر در ورزشگاه سردار آزدگان قزوین برگزار می شود.

سرخپوشان تهرانی پس از تغییرات گسترده روی نیمکت و لیست بازیکنان خود وارد کارزاری شدند که جابجایی های متعدد و جذب بازیکنان جوان ولی نامدار لیگ برتر ایران باعث شده تا انتظار هواداران پرسپولیس همچنان تمرکز روی قهرمانی باشد.

مهدی تارتار سرمربی جدید پرسپولیس در رونمایی از اولین ترکیب ایده آل فنی خود تصمیم گرفت نفرات زیر را وارد میدان کند:

پیام نیازمند، محمدحسین کنعانی زادگان، محمدمهدی زارع، محمد عمری، محمدمهدی محبی، مجید عیدی، ابوالفصل جلالی، تیوی بیفوما، محمد خدابنده لو، پورعلی و علی علیپور.