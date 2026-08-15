بهسازی ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر از آزادراه زنجان ـ تبریز در سال جاری

به گزارش خبرنگار مهر، اصغر اسماعیلی عصر شنبه با حضور در دفتر خبرگزاری مهر در استان زنجان با تبریک روز خبرنگار و قدردانی از همکاری رسانه‌ها با مجموعه راهداری اظهار کرد: خبرنگاران و رسانه‌ها بازوهای اصلی دستگاه‌های اجرایی در انعکاس اقدامات، مشکلات و مطالبات مردم هستند و همکاری مجموعه روابط عمومی دستگاه‌ها با رسانه‌ها موجب می‌شود اقدامات اجرایی بهتر به اطلاع افکار عمومی برسد.

وی با اشاره به انتقال مسئولیت نگهداری آزادراه زنجان ـ تبریز به سازمان راهداری از اردیبهشت امسال گفت: این آزادراه پیش از این در اختیار شرکت آزادراه‌ها و بخش خصوصی بود و به دلیل ضعف در عملیات نگهداری و بهسازی، وضعیت برخی مقاطع آن نامناسب و حتی بحرانی شده بود.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان افزود: از ۲۰ اردیبهشت امسال و بلافاصله پس از تحویل آزادراه زنجان ـ تبریز به مجموعه راهداری استان، عملیات بهسازی این محور آغاز شد و در حال حاضر چهار اکیپ به‌صورت همزمان در این آزادراه و دو اکیپ نیز در آزادراه زنجان ـ قزوین فعالیت می‌کنند؛ بنابراین در مجموع ۶ اکیپ در کریدور اصلی شمال‌غرب کشور مشغول عملیات هستند.

وی با بیان اینکه محور تهران ـ بازرگان یکی از مهم‌ترین کریدورهای جاده‌ای کشور است، اظهار کرد: حدود یک‌هزار کیلومتر از این کریدور در کشور قرار دارد که حدود ۲۰۰ کیلومتر آن در حوزه استحفاظی استان زنجان واقع شده است؛ از این میزان، حدود ۱۰۵ کیلومتر مربوط به محور زنجان ـ قزوین و حدود ۹۵ کیلومتر مربوط به محور زنجان ـ تبریز است.

اسماعیلی با بیان اینکه اصلاح و بهسازی یک محور ۱۰۰ کیلومتری در مدت یک سال امکان‌پذیر نیست، گفت: بهسازی این مسیر نیازمند زمان، اعتبار و استمرار عملیات است و بر همین اساس تلاش کرده‌ایم مقاطع بحرانی را در اولویت قرار دهیم.

وی تصریح کرد: اولویت امسال راهداری در آزادراه زنجان ـ تبریز، بهسازی حدود ۵۰ تا ۶۰ کیلومتر از مقاطع بحرانی است که با توجه به شرایط موجود، بخش قابل توجهی از این عملیات در باند شمالی و بخشی نیز در باند جنوبی انجام خواهد شد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با اشاره به پیشرفت عملیات انجام‌شده در ماه‌های اخیر گفت: از زمان آغاز عملیات در اواخر اردیبهشت، حدود ۲۲ تا ۲۳ کیلومتر از باند شمالی بهسازی شده و وضعیت مسیر تا محدوده سه‌راهی نیک‌پی ـ ماهنشان به شرایط قابل قبول‌تری رسیده است.

وی درباره مشکلات این آزادراه اظهار کرد: یکی از مشکلات اصلی، نشست‌های پشت پل‌هاست که موجب ایجاد حالت پله‌ای و موج در سطح مسیر می‌شود. این مشکل ناشی از آن است که عملیات زیرسازی در برخی نقاط به‌طور کامل و اصولی انجام نشده و اصلاح آن نیز باید به‌صورت مقطع به مقطع انجام شود.

اسماعیلی ادامه داد: با وجود اهمیت نشست‌های پشت پل‌ها، مشکل اصلی و گسترده‌تر در حال حاضر وضعیت رویه آسفالت آزادراه است؛ به همین دلیل اولویت نخست عملیات امسال، اصلاح روکش و رویه مسیر تعیین شده و در ادامه، تعمیرات اساسی و اصلاح نقاط دارای نشست نیز دنبال خواهد شد.

وی افزود: خرابی سطح راه علاوه بر ایجاد نارضایتی برای کاربران جاده‌ای، می‌تواند موجب اختلال در ترافیک شود؛ زیرا برخی رانندگان برای عبور از چاله‌ها و خرابی‌های مسیر وارد خطوط دیگر یا شانه راه می‌شوند و همین مسئله احتمال بروز تصادف را افزایش می‌دهد.

مدیرکل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان زنجان با قدردانی مجدد از رسانه‌ها گفت: انعکاس دقیق مشکلات، مطالبات مردم و اقدامات دستگاه‌های اجرایی از سوی خبرنگاران نقش مهمی در بهبود عملکرد دستگاه‌ها دارد و مجموعه راهداری از همکاری رسانه‌ها برای اطلاع‌رسانی و پیگیری مسائل حوزه راه و حمل‌ونقل استقبال می‌کند.