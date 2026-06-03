پیام استاندار تهران، به مناسبت سالروز ارتحال امام و قیام ۱۵خرداد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، استاندار تهران به مناسبت ۱۴ خرداد، سالروز ارتحال حضرت امام خمینی(ره) و قیام تاریخی ۱۵ خرداد، پیامی صادر کرد.

متن کامل پیام به شرح زیر است؛

بسم‌الله الرحمن الرحیم

چهاردهم خرداد، یادآور عروج ملکوتی پیشوایی الهی و معمار کبیر انقلاب اسلامی است که نام او با عزت، استقلال، ایمان و بیداری ملت ایران گره خورده است؛ روزی که ملت بزرگ ایران، بار دیگر در برابر عظمت اندیشه و راه حضرت امام خمینی (رضوان‌الله تعالی علیه) سر تعظیم فرود می‌آورد.

امسال، سالگرد ارتحال بنیانگذار کبیر انقلاب اسلامی را در حالی گرامی می‌داریم که فقدان رهبر مجاهد، حکیم و قائد شهید عظیم‌الشأن انقلاب اسلامی، حضرت امام خامنه‌ای(ره)، اندوهی مضاعف بر جان ملت ایران نشانده است؛ رهبری فرزانه و مجاهد که سالیان متمادی، پرچم عزت، استقلال و مقاومت این سرزمین را برافراشته نگاه داشت.

با این حال، همان‌گونه که رحلت امام خمینی(ره) نتوانست مسیر انقلاب اسلامی را متوقف سازد، شهادت آن رهبر بزرگ نیز چراغ این راه نورانی را خاموش نکرد؛ چراکه مردان خدا اگرچه از میان ما می‌روند، اما مکتب، راه و آرمان آنان در اراده ملت‌ها زنده و جاری می‌ماند.

چهاردهم خرداد، در پیوندی تاریخی با قیام خونین پانزدهم خرداد قرار دارد؛ قیامی که مبدأ نهضت اسلامی ملت ایران و سرآغاز حرکتی عظیم برای احیای ارزش‌های دینی، استقلال‌خواهی و مبارزه با استبداد بود و زمینه‌ساز انقلابی شد که امروز، پس از دهه‌ها، همچنان الهام‌بخش آزادگان و عدالت‌خواهان جهان است.

تقارن این ایام با عید سعید غدیر، فرصتی برای بازخوانی این حقیقت است که امام خمینی(ره)، معمار بنایی بود که ستون‌های آن بر ایمان به خدا، اعتماد به مردم، نفی سلطه‌پذیری و دفاع از کرامت انسانی استوار شد.

امروز نیز، در شرایطی که ملت ایران روزهای دشوار جنگ تحمیلی سوم و تجاوز آشکار آمریکایی ـ صهیونیستی را پشت سر گذاشته است، حقیقت زنده و ماندگار اندیشه امام راحل بیش از هر زمان دیگری آشکار شده است. دشمنان گمان می‌کردند با ترور، تهدید، تحریم و جنگ می‌توانند اراده ملت ایران را در هم بشکنند و پرچم استقلال و مقاومت را بر زمین افکنند؛ اما ملت ایران، پرورش‌یافته مکتب امام خمینی(ره) و مدرسه مجاهدت قائد شهید، امام خامنه‌ای(ره)، بار دیگر نشان داد که از دل تهدید، فرصت می‌سازد و از متن مصیبت، حماسه می‌آفریند.

همان ملتی که در دفاع مقدس ایستاد، در سخت‌ترین تحریم‌ها خم به ابرو نیاورد و در فقدان فرماندهان و رهبران خود استوارتر از گذشته به مسیر خویش ادامه داد، این بار نیز با الهام از تعالیم امام راحل، با تأسی به راه رهبر شهید انقلاب اسلامی و با تبعیت از ولی فقیه زمان، آیت‌الله سیدمجتبی حسینی خامنه‌ای، در میدان ایستاد و دشمن را از دستیابی به اهداف شوم خود ناکام گذاشت.

در این روز بزرگ، یاد و خاطره همه شهیدان انقلاب اسلامی، دفاع مقدس، جبهه مقاومت، شهدای خدمت و شهدای جنگ تحمیلی دوم و سوم را گرامی می‌داریم و با آرمان‌های بلند امام راحل، شهدای گرانقدر و رهبر شهید انقلاب اسلامی تجدید پیمان می‌کنیم که راه عزت، استقلال، مردم‌باوری و استکبارستیزی را با قدرت، بصیرت و امید ادامه دهیم.

بی‌تردید ملت ایران، همان‌گونه که در مکتب امام امت و قائد شهید خود آموخته است، با وحدت، ایمان، امید، تمسک به اصل مترقی ولایت فقیه، تبعیت از رهبری نظام اسلامی و اتکال به خداوند متعال، از گردنه‌های دشوار عبور خواهد کرد و پرچم پرافتخار انقلاب اسلامی را به دست صاحب اصلی آن، حضرت بقیه‌الله الاعظم(عج)، خواهد سپرد.

محمدصادق معتمدیان

استاندار تهران