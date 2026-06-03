به گزارش خبرگزاری مهر، سید عباس عراقچی در فضای مجازی نوشت: نیروهای مسلح ما در حال انجام حملات دفاعی در چارچوب حق مشروع دفاع از خود علیه مکانهایی هستند که از آنجا به ایالات متحده اجازه داده میشود برای حمله به کشتیرانی غیرنظامی و نقض آتشبس استفاده کند.
وی افزود: هرگونه اقدام خصمانه با پاسخی فوری و قاطع مواجه خواهد شد. آنچه تحریمها و جنگ نتوانستند به آن دست یابند، با جنگ بیشتر نیز به دست نخواهد آمد.
وزیرخارجه گفت: مارکو روبیو در جلسه استماع کنگره نسبت به همکاری برخی کشورهای حاشیه با امریکا علیه ایران اذعان کرد . وی در این باره گفت:«به اعتقاد من، متحدان ما در منطقه همکاری بسیار گستردهای از خود نشان دادهاند؛ برخی از آنها، از جمله امارات متحده عربی، با رویکردی بسیار فعال و جدی همکاری کردهاند. کویت نیز عملکردی بسیار عالی داشته است.»
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