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۱۲ خرداد ۱۴۰۵، ۲۱:۴۶

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

وزیر امور خارجه کشورمان و «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر ساعاتی قبل به صورت تلفنی به گفتگو پرداختند.

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر، امشب در یک گفتگوی تلفنی، درباره آخرین وضعیت روندهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه غرب آسیا و تحولات جاری در لبنان در سایه تشدید حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور و پیامدهای این اقدامات تجاوزکارانه - که نقض فاحش تفاهم آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا محسوب می‌شود- گفتگو و تبادل نظر کردند.

کد مطلب 6848470

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