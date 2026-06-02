گفتگوی تلفنی وزرای امور خارجه ایران و مصر

به گزارش خبرگزاری مهر، سیدعباس عراقچی وزیر امور خارجه کشورمان و «بدر عبدالعاطی» وزیر امور خارجه مصر، امشب در یک گفتگوی تلفنی، درباره آخرین وضعیت روندهای دیپلماتیک برای کاهش تنش در منطقه غرب آسیا و تحولات جاری در لبنان در سایه تشدید حملات تجاوزکارانه رژیم صهیونیستی به مناطق جنوبی این کشور و پیامدهای این اقدامات تجاوزکارانه - که نقض فاحش تفاهم آتش‌بس میان جمهوری اسلامی ایران و آمریکا محسوب می‌شود- گفتگو و تبادل نظر کردند.