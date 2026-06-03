به گزارش خبرنگار مهر، جعفر میعادفر بعد از ظهر چهارشنبه در جمع خبرنگاران و اصحاب به میزبانی دانشگاه علوم پزشکی سمنان از تجهیز اورژانس‌های کشور به عنوان یکی از سیاست‌های مجموعه وزارت بهداشت خبر داد.

وی با اشاره به استقرار سمنان در میانه کوریدور اصلی شرق به غرب کشور و حد فاصل استان‌های تهران تا خراسان رضوی افزود: تردد میلیون‌ها زائر رضوی از این استان به عنوان یک استان مهم در حوزه خدمات امداد و اورژانس ساخته است.

رئیس اورژانس کشور با بیان اینکه نگاه این مجموعه تجهیز و ارتقای خدمت رسانی در حوزه اورژانس و امداد است بیان کرد: مطالبات اورژانس سمنان مورد بررسی قرار گرفت

میعاد فر از تجهیز مجموعه اورژانس دانشگاه علوم پزشکی سمنان به دو دستگاه موتورالانس خبر داد و بیان کرد: این تجهیزات با هدف ارتقای خدمترسانی و کاهش زمان دسترسی اورژانس به محل وقوع حادثه در اختیار اورژانس سمنان قرار داده شده است.

وی با بیان اینکه هزینه هر کدام از این موتورالانس‌ها ۷۰۰ میلیون تومان برآورد شده است بیان کرد: در مجموع یک میلیارد و چهارصد میلیون تومان اعتبار برای این تجهیزات هزینه شده است.

رئیس اورژانس کشور همچنین با اشاره به سیاست‌های توسعه زیرساخت‌های اورژانس پیش بیمارستانی بیان کرد: برای این مقصود تفاهم نامه‌ای با استانداری سمنان و ستاد مدیریت بحران در کنار دانشگاه علوم پزشکی سمنان منعقد شده است.

میعادفر هدف از این تفاهمنامه را ارزیابی تجهیزات و تلاش برای ارتقای تجهیزات و خدمت رسانی در حوزه اورژانس پیش بیمارستانی در این استان دانست