حجت الاسلام والمسلمین، یاسین حسین‌آبادی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: همزمان با فرا رسیدن عید سعید غدیر خم، آستان مقدس مسجد جمکران با اجرای برنامه‌های متنوع فرهنگی و معنوی، پذیرای زائران و دلدادگان اهل بیت(ع) خواهد بود.



وی افزود: برنامه‌های پیش‌بینی شده در این ایام، طیف متنوعی از مراسم‌های عبادی، محافل دعا، جشن‌های عید، آیین‌های شعرخوانی و مدیحه‌سرایی را در بر می‌گیرد و با حضور جمعی از سخنرانان و ذاکران اهل بیت(ع) برگزار می‌شود.



معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران ادامه داد: ویژه‌مراسم شب عید غدیر، چهارشنبه شب پس از اقامه نماز جماعت عشاء در شبستان‌های مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد که در این مراسم، حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی به ایراد سخن خواهد پرداخت و همچنین سید مجتبی اقوامی و رسول محمدی در بخش‌های شعرخوانی و مدیحه‌سرایی حضور خواهند داشت.



وی بیان کرد: این مراسم در شمار برنامه‌های محوری آستان مقدس مسجد جمکران در آستانه عید ولایت قرار دارد و با حضور گسترده زائران و عاشقان امیرالمؤمنین حضرت علی(ع) برگزار می‌شود.



حسین‌آبادی با اشاره به برنامه‌های روز عید غدیر گفت: صبح روز عید، مراسم معنوی دعای ندبه از ساعت ۶ با نوای عباس محمدی‌پور در مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.



وی افزود: همچنین در ادامه برنامه‌های روز عید و پس از اقامه نماز عصر، مراسم مدیحه‌سرایی با نوای حسین فروغی برای زائران و مجاوران مسجد مقدس جمکران اجرا می‌شود.



معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران خاطرنشان کرد: ویژه‌برنامه عصر عید غدیر نیز پس از حضور و پیاده‌روی مردم در مسیر بلوار پیامبر اعظم(ص) تا مسجد مقدس جمکران برگزار خواهد شد.



وی ادامه داد: در این مراسم آیین خطبه‌خوانی با اجرای حجت‌الاسلام والمسلمین میرزامحمدی برگزار می‌شود و مجید تال در بخش شعر آیینی و سید مهدی میرداماد در بخش مولودی‌خوانی به اجرای برنامه خواهند پرداخت.



حسین‌آبادی با اشاره به دیگر برنامه‌های پیش‌بینی شده در این ایام گفت: مراسم پرفیض دعای کمیل شامگاه پنجشنبه پس از نماز جماعت عشاء با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین هدایت و مدیحه‌سرایی حسن حیدرزاده قمی برگزار خواهد شد.



وی افزود: دعای ندبه هفتگی مسجد مقدس جمکران نیز صبح جمعه از ساعت ۶ با سخنرانی حجت‌الاسلام والمسلمین سید حسین صدر و مدیحه‌سرایی عباس حیدرزاده برگزار می‌شود.



معاون فرهنگی آستان مقدس مسجد جمکران اظهار کرد: برنامه‌های این هفته آستان مقدس عصر روز جمعه با برگزاری مراسم استغاثه به محضر حضرت ولی‌عصر(عج) از ساعت ۱۷:۳۰ ادامه خواهد یافت و پس از نماز جماعت عشاء نیز آیین مولودی‌خوانی برگزار می‌شود.



وی تصریح کرد: علاوه بر مراسم‌های عمومی، بخش‌های مختلف آستان مقدس مسجد جمکران نیز در ایام عید غدیر برنامه‌های متنوعی را برای گروه‌های مختلف زائران تدارک دیده‌اند.



حسین‌آبادی گفت: دارالقرآن الکریم، مرکز گل نرگس، مرکز جوانه‌های انتظار، اتاق عقد، مرکز مشاوره و پاسخگویی و دیگر مجموعه‌های فرهنگی فعال در مسجد مقدس جمکران در این روزهای فرخنده، برنامه‌های ویژه‌ای را برای مخاطبان خود اجرا خواهند کرد.



وی افزود: این برنامه‌ها از امروز آغاز شده و تا پایان روز جمعه ادامه خواهد داشت و با هدف ترویج فرهنگ ولایت، تعمیق معارف دینی و ایجاد فضایی معنوی برای زائران و مجاوران برگزار می‌شود.