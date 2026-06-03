ایمنی شهروندان در مسیر موقت عبوری کنار پل تاریخی قاضی زاهد گلپایگان

به گزارش خبرنگار مهر، حمیدرضا بزرگ‌پیمان،با اشاره به وضعیت پل تاریخی قاضی زاهد و اجرای پیاده‌رو موقت در این محدوده اظهار کرد: این نقطه یکی از نقاط حادثه‌خیز شهرستان است که متأسفانه هر ساله شاهد وقوع تصادفات متعدد در آن هستیم؛ تصادفاتی که هم وسایل نقلیه و هم عابران پیاده، به‌ویژه اقشار آسیب‌پذیر جامعه را در معرض خطر قرار می‌دهد.

وی افزود: بدون تردید حفظ آثار تاریخی یکی از اولویت‌های مهم شهرستان است و همه دستگاه‌ها بر ضرورت صیانت از میراث تاریخی تأکید دارند، اما در کنار این موضوع باید راهکاری نیز وجود داشته باشد که بتوان از طریق آن جان شهروندان، اموال مردم و همچنین ایمنی تردد در این محدوده را تأمین کرد.

وی با تأکید بر اینکه صیانت از آثار تاریخی و میراث فرهنگی از دغدغه‌های اصلی مدیریت شهری است، افزود: همه ما در یک شهرستان زندگی می‌کنیم و حفاظت از میراث فرهنگی برای مجموعه شهرداری و سایر دستگاه‌ها یک اولویت جدی محسوب می‌شود. با این حال، شرایط پل به گونه‌ای بوده که خطرات احتمالی برای شهروندان و ترددکنندگان وجود داشته و ضرورت اقدام فوری را ایجاب می‌کرد.

دبیر کمیته سیما و منظر شهری و کارشناس مسئول عمرانی شهرداری گلپایگان تصریح کرد: اجرای پیاده‌رو موقت در این محدوده صرفاً یک راهکار ایمن‌سازی و موقتی است و در نقاطی که نیاز باشد برای حفظ جان عابران اجرا می‌شود. همچنین شهرداری به دنبال حذف کامل تردد خودروها از روی پل تاریخی و هدایت ترافیک به مسیرهای جایگزین است.

وی از پیش‌بینی و اجرای یک بلوار ارتباطی جدید در شهر خبر داد و گفت: در یک سال و نیم گذشته، شهرداری با وجود محدودیت‌های مالی و شرایط دشوار اقتصادی، احداث بلوار ارتباطی میان بلوار حافظ و بلوار امام رضا (ع) را در دستور کار قرار داده و توافقات لازم با مالکان اراضی در حال انجام است.

به گفته وی، این مسیر ارتباطی با هدف کاهش بار ترافیکی و حذف تردد از محدوده پل تاریخی پیش‌بینی شده و حتی در طرح تفصیلی جدید شهر نیز مورد تأکید قرار گرفته است.

بزرگ پیمان ابراز کرد: نتیجه بر این شد که پس از تشکیل جلسه با حضور فرمانداری، میراث فرهنگی، شهرداری و دادگستری، در خصوص تعیین تکلیف پل با اولویت حفظ آثار میراث فرهنگی و جان مردم و همچنین مرمت پل با توجه به نظر کارشناسان استانی، تصمیم‌گیری نهایی صورت گرفته و نتیجه آن اعلام خواهد شد.

وی تأکید کرد: پس از تکمیل مسیرهای جایگزین و اجرای طرح‌های مصوب، امکان حذف کامل تردد از روی پل تاریخی فراهم خواهد شد.