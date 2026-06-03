به گزارش خبرنگار مهر، آیت الله محسن اراکی شامگاه چهارشنبه در مراسم عید سعید غدیر خم حرم مطهر حضرت فاطمه معصومه سلاماللهعلیها با اشاره به جایگاه بنیادین واقعه غدیر در منظومه معارف اسلامی اظهار کرد: پیام عظیم غدیر تنها یک واقعه تاریخی نیست بلکه در همین چند جمله کوتاه پیامبر اکرم (ص) بخش مهمی از حقیقت دین، هویت جامعه اسلامی و مسیر آینده بشریت تبیین شده است.
وی افزود: در نگاه مکتب اهل بیت (ع)، جامعه اسلامی دارای هویتی روشن و تعریفشده است و حرکت تاریخ بشر نیز به سمت تحقق جامعهای مبتنی بر عدالت، عبودیت الهی و حاکمیت صالحان پیش میرود.
عضو مجلس خبرگان رهبری ادامه داد: از منظر تفکر شیعی، آغاز، مسیر و فرجام حرکت جامعه انسانی و همچنین نقش رهبران الهی در این مسیر، دارای تبیین روشن و منسجم است و این شناخت از مهمترین سرمایههای معرفتی مکتب تشیع به شمار میآید.
وی با اشاره به جایگاه امیرالمؤمنین (ع) گفت: مفاهیمی همچون «علی مع الحق و الحق مع علی» و نیز پیوند ناگسستنی قرآن و ولایت، از عمیقترین آموزههای اسلامی هستند که ابعاد مختلف حیات فردی و اجتماعی مسلمانان را تبیین میکنند.
اراکی با اشاره به مقاومت ملت ایران در برابر فشارها و تهدیدهای قدرتهای جهانی اظهار کرد: امروز بسیاری از مردم دنیا این پرسش را مطرح میکنند که چه عاملی موجب شده ملت ایران در برابر بزرگترین قدرتهای استکباری ایستادگی کند و در سختترین شرایط نیز انسجام و استواری خود را حفظ نماید.
وی افزود: ملت ایران در مقاطع مختلف نشان داده است که شهادت فرماندهان و شخصیتهای برجسته نه تنها موجب ضعف و عقبنشینی نمیشود بلکه به تقویت اراده و انسجام ملی منجر خواهد شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: این ویژگی ریشه در فرهنگ ولایت و آموزههای عاشورایی دارد و نمونه برجسته آن را میتوان در نهضت سیدالشهدا (ع) مشاهده کرد که با وجود همه سختیها، موجب شکلگیری و گسترش جریان ماندگار تشیع در تاریخ شد.
وی ادامه داد: جامعه شیعی در طول قرون متمادی در برابر انواع فشارها، ظلمها و حکومتهای ستمگر ایستادگی کرده و این مقاومت تاریخی محدود به عصر حاضر نیست بلکه ریشهای عمیق در باورهای دینی و اعتقادی شیعیان دارد.
اراکی با بیان اینکه هسته اولیه تشیع به دست پیامبر اکرم (ص) بنیان نهاده شد، گفت: امیرالمؤمنین (ع) از این میراث الهی پاسداری کردند و امام حسن مجتبی (ع) نیز آن را حفظ نمودند اما حادثه عاشورا و قیام امام حسین (ع) موجب شد این جریان به یک جامعه گسترده، پویا، مقاوم و اثرگذار در تاریخ تبدیل شود.
وی خاطرنشان کرد: تحلیل این پایداری و ماندگاری، موضوعی است که باید مورد توجه اندیشمندان، مورخان و جامعهشناسان قرار گیرد زیرا جامعه شیعی طی بیش از ۱۴ قرن توانسته است هویت و پویایی خود را حفظ کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری با اشاره به حدیث غدیر اظهار کرد: راز این ماندگاری و اقتدار را باید در همان پیوند عمیق با ولایت جستوجو کرد که پیامبر اکرم (ص) در غدیر خم آن را برای امت اسلامی ترسیم کردند.
وی افزود: پیامبر اسلام (ص) شخصیتی را به جامعه بشری معرفی کرد که نه تنها الگوی کامل انسان الهی بلکه بزرگترین دستاورد تربیتی رسالت نبوی بود و به همین دلیل امیرالمؤمنین (ع) در کنار قرآن کریم از بزرگترین نشانههای حقانیت پیامبر اکرم (ص) به شمار میروند.
امام خمینی(ره) پیوند جامعه با ولایت را احیا کرد
اراکی در ادامه سخنان خود با اشاره به نقش بنیانگذار جمهوری اسلامی ایران در تحولات معاصر گفت: امام خمینی (ره) توانست پیوند جامعه با ولایت و فرهنگ انتظار را احیا کند و این ارتباط را از یک ظرفیت نهفته به یک نیروی اجتماعی اثرگذار تبدیل سازد.
وی افزود: این مسیر پس از امام راحل نیز با هدایت رهبران انقلاب استمرار یافت و موجب تعمیق ارتباط جامعه با ارزشهای الهی و آموزههای ولایی شد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با تبیین مفهوم ولایت اظهار کرد: ولایت در حقیقت به معنای پیوستگی و اتصال جامعه با خداوند متعال و ارزشهای الهی است و هر جامعهای که این ارتباط را حفظ کند، از ظرفیت غلبه بر مشکلات و دشمنیها برخوردار خواهد بود.
وی تصریح کرد: جامعهای که در مسیر خداوند مقاومت میکند، از شکست هراسی ندارد و هر مرحله از ایستادگی را مقدمهای برای رشد و تعالی بیشتر میداند.
انقلاب اسلامی عزت و خودباوری را به ملت ایران بازگرداند
اراکی با اشاره به تحولات تاریخی ایران گفت: ملت ایران پیش از پیروزی انقلاب اسلامی نیز دارای هویت و پیشینهای بزرگ بود اما در دورههای مختلف تاریخی با تحقیر، سلطهپذیری و از دست رفتن بخشهایی از ظرفیتهای ملی مواجه شد.
وی افزود: در دوران معاصر، انقلاب اسلامی زمینه احیای عزت ملی، خودباوری، شکوفایی علمی و استقلال کشور را فراهم کرد و ملت ایران توانست بر پایه ارزشهای دینی و انقلابی مسیر پیشرفت خود را دنبال کند.
عضو مجلس خبرگان رهبری خاطرنشان کرد: امروز ملت ایران با الهام از فرهنگ عاشورا و سیره اهل بیت (ع) در مسیر دفاع از هویت، عزت و استقلال خود حرکت میکند و این روحیه در شعارها و حضور اجتماعی مردم به روشنی قابل مشاهده است.
وی در پایان با دعا برای تعجیل در فرج حضرت ولی عصر (عج)، پیروزی ملت ایران و ملتهای مظلوم منطقه، از خداوند متعال خواست ملت ایران را در مسیر محمد و آل محمد (ص) ثابتقدم بدارد و شهدای اسلام را با اولیای الهی محشور فرماید.
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