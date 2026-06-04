پیام غدیر باید با زبان نسل جدید بازآفرینی شود

حجتالاسلام سید اسماعیل موسوی در گفتوگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: امروز هجمهها و شبههافکنیهای فراوانی در سطح جامعه وجود دارد که هدف غایی آنها، ترویج نگاهی سکولار، محدود و فردی به دین مبین اسلام است. دشمنان و طراحان این اندیشه میکوشند تا به جوانان و نوجوانان ما اینگونه القا کنند که اسلام کاری به حکومت، سیاست، اجتماع و مدیریت کلان جامعه ندارد و صرفاً به دایرهای بسته از احوالات شخصی و عبادات خصوصی انسانها خلاصه میشود؛ اما پاسخ قاطع، روشن و کوبنده به تمام این شبههها، بازخوانی ژرف واقعه سترگ غدیر است.
امام جمعه محمودآباد ابراز کرد: هنگامی که ابعاد گوناگون غدیر را برای نسل امروز تبیین میکنیم، آنان درمییابند که حرکت پیامبر اکرم (ص) در معرفی امیرالمؤمنین (ع) به عنوان وصی، جانشین و هدایتگر جامعه پس از خود، خط بطلانی بر این دیدگاه انحرافی است.
وی افزود: غدیر به جوانان میآموزد که اسلام دینی جامع، همهجانبه و جامعالاطراف است که نه تنها به معنویت و فردیت انسان، بلکه به ابعاد اجتماعی، سیاسی و حکومتی زندگی بشری توجهی ویژه دارد. تأکید مکرر و تاریخی رسول خدا (ص) بر انتقال نسلبهنسل این پیام، دقیقاً به سبب آشکار ساختن همین پیوند ناگسستنی میان دین و سیاست بوده است.
این مسئول تأکید کرد: دومین درس جاودانه غدیر، اعتلا و تثبیت جایگاه رفیع «ولایت» در هندسه معرفتی دین است. عظمت این مقام چنان است که بر اساس آیه صریح قرآن، اگر پیامبر گرامی اسلام (ص) در آخرین حج خود (حجةالوداع)، ولایت و وصایت امیرالمؤمنین (ع) را ابلاغ نمیکرد، گویی تمام زحمات و مجاهدتهای بیستوسهساله رسالت ایشان بیثمر میماند. این فراز تاریخی، اهمیت حیاتی ولایت را در ذهن و جان نوجوان و جوان ما مجسم میسازد.
وی یادآور شد: بر همین اساس، خاستگاه، منشأ و استمرار مشروعیت «ولایت فقیه» در جامعه امروز نیز در امتداد حقیقی واقعه غدیر تجلی مییابد. اگرچه امروز به برکت خون مطهر امام و شهدای گرانقدر، نگاه جامعه و حتی برخی از کسانی که پیش از این دیدگاه متفاوتی داشتند، نسبت به جایگاه ولی فقیه روشنتر و پویاتر شده است، اما بازخوانی مستمر غدیر با زبانی متناسب با هر مخاطب، از ادبیات کودکانه و نوجوانانه گرفته تا زبان نخبگانی، نقشی بیبدیل در تقویت، تثبیت و تبیین اهمیت این رکن استوار در جامعه ایفا میکند.
این مسئول تأکید کرد: غدیر هرگز یک رخداد محصور در گذشتههای دور نیست، بلکه چشمهای جاری و اثرگذار بر سبک زندگی و نگاه اجتماعی مردم در عصر حاضر است. این رویداد، نشانهای روشن از جامعیت دین اسلام است.
وی تشریح کرد: به عنوان نمونه، نگاه کنید به آن لحظهای که پیامبر (ص) فرمان میدهند کاروانیان متوقف شوند تا عقبماندگان برسند و پیشتازان بازگردند؛ این رفتار نبوی، نمادی آشکار از اهمیت اجتماع، ارج نهادن به مردم، توجه به نظرات و دیدگاههای تودهها، لزوم اطلاعرسانی شفاف و ضرورت بیعت و همراهی جامعه است. از این رو، غدیر یک حادثه ایستای تاریخی نیست، بلکه مکتبی زنده برای ترسیم ابعاد مختلف زندگی مدنی و اجتماعی انسانهاست.
موسوی ابراز کرد: در این میان، مجموعههای فرهنگی و رسانهها وظایف و رسالتهای سنگین و خطیری را بر عهده دارند که میتوان آنها را در چهار محور اساسی خلاصه کرد. یکی از آسیبهای موجود، خلاصه کردن غدیر در یک روز یا چند روز خاص از سال است. رسانهها و نهادهای فرهنگی باید به صورت مستمر و در طول سال، روشنگری، تبیین و فعالیتهای فرهنگی خود را با عطر و نگاه غدیر پیش ببرند.
وی ضمن اشاره به پاسداری از اصالت واقعه و پیشگیری از تحریف، عنوان کرد: غدیر از متقنترین، محکمترین و خدشهناپذیرترین وقایع تاریخ اسلام است که حتی دشمنان نیز به اصالت آن اعتراف دارند. رسانهها باید با هوشیاری کامل، از این حقیقت روشن پاسداری کرده و آن را همانگونه که رخ داده است، بدون کموکاست و تحریف روایت کنند.
وی درخصوص رسالت مخاطبشناسی و بهروزرسانی زبان گفتار رسانه مطرح کرد: پیام غدیر باید متناسب با نیاز مخاطب، بهروز شود. مجموعههای فرهنگی باید با قشرها و صنفهای مختلف، با زبان خودشان سخن بگویند و محتوا را به شیوهای جذاب برای کودکان، نوجوانان و بزرگسالان بازآفرینی کنند.
این مسئول تصریح کرد: غدیر نباید تنها در حصار یک مذهب یا نگاه صرفاً شیعی محدود بماند. رسانهها باید زاویه دید خود را گسترش دهند و غدیر را به عنوان دغدغه تمام مسلمانان جهان و با نگاهی بینالمللی معرفی کنند.
وی در پایان گفت: فراتر از آن، غدیر یک پیام «فرادینی و انسانی» دارد؛ پیامی که میتواند جانهای شیفته تمامی انسانهای آزادیخواه، عدالتطلب و امنیتجو را در سراسر جهان به خود جذب کند.
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