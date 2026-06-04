برگزاری مهمانی کیلومتری عید غدیر امروز در همدان

به گزارش خبرگزاری مهر، همزمان با فرا رسیدن هجدهم ذی‌الحجه، سالروز واقعه تاریخی غدیر خم امروز مراسم جشن حماسی عید سعید غدیر همدان برگزار می‌شود.

مراسم «مهمانی کیلومتری» با برپایی مواکب فرهنگی، خدماتی و پذیرای خیل عظیمی از خانواده‌ها و دوست‌داران اهل‌بیت (ع) از ساعت از ساعت ۱۷ تا ۲۲ در محل میدان امام خمینی(ره) و پیاده راه بوعلی همدان برگزار می‌شود.

یکی از محورهای اصلی برنامه‌های امسال، گسترش سنت حسنه «اطعام غدیر» است و در این راستا ۱۱۰ غرفه و موکب از شرکت کنندگان در مراسم عید غدیر با اجرای برنامه‌های فرهنگی و نذری پذیرایی می‌کنند.

همزمان با این جشن‌ها، محافل علمی و مذهبی نیز با برگزاری همایش‌هایی به بازخوانی ابعاد تاریخی و کلامی واقعه غدیر می‌پردازند.