آزادی ۲۷ زندانی البرزی در دهه ولایت

به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کل و معاون قضایی و اجرای احکام دادگستری، روسای حوزه‌های قضایی و قضات اجرای احکام مدنی دادگستری کل استان البرز با حضور در ندامتگاه مرکزی کرج، مشکلات و درخواست‌های ۴۵۰ زندانی را مورد بررسی قرار دادند.

حسین فاضلی هریکندی در حاشیه این بازدید با اشاره به اینکه اطلاع از مشکلات زندانیان یکی از موضوعات مورد تاکید رئیس قوه قضائیه است اضافه کرد: در دادگستری کل استان البرز به منظور نظارت دقیق بر زندانیان، بر اساس «برنامه جامع راهبردی» که در معاونت اجرای احکام و نظارت بر زندان‌های دادگستری کل استان تدوین شده است بازدیدهای منظم قضات از ندامتگاه‌ها برنامه‌ریزی شده است و تلاش می‌شود با رویکرد رفع مشکلات، در طول سال درخواست‌های همه زندانیان مورد رسیدگی قرار گیرد.

رئیس کل دادگستری استان البرز با بیان اینکه در ملاقات‌های رو در روی انجام شده در جریان این بازدید، مشکلات ۴۵۰ محکوم مالی و سایر محکومان مورد بررسی قرار گرفت اضافه کرد: تلاش شده با همکاری اداره کل زندان‌های استان، فضایی فراهم شود که در جریان بازدیدها زندانیان بتوانند بدون واسطه به بیان مشکلات خود بپردازند.

وی با اعلام اینکه با تلاش‌های انجام شده توسط دادگستری کل استان، اداره کل زندان ها، ستاد دیه و خیرین استان البرز در دهه ولایت ۲۷ زندانی محکوم مالی آزاد شدند اضافه کرد: مجموع مبلغ محکومیت این زندانیان ۲۰۶ میلیارد تومان بوده است که با توجه به تقسیط بخش عمده‌ای از محکومیت توسط دادگاه‌های استان، باقی مانده مبالغ محکومیت از محل گذشت طلبکاران، پرداخت از سوی محکومان و خانواده آنها و کمک بلاعوض ستاد دیه و خیرین استان تامین شده است.

فاضلی هریکندی با تاکید بر اینکه علت عمده این آزادی‌ها به واسطه پذیرش اعسار محکومان مالی و تقسیط محکومیت آنها توسط قضات دادگاه‌های استان بوده است متذکر شد: حدود ۹۷ درصد از محکومیت این زندانی‌ها معادل ۱۹۹میلیارد تومان با احکام اعسار صادره توسط دادگاه‌های استان تقسیط گردید و بر این اساس با پرداخت حدود ۷میلیارد تومان مابقی از سوی ستاد دیه و خیرین استان، ۲۷نفر از محکومان مالی در آستانه عید سعید غدیر خم از زندان‌های استان البرز آزاد شدند و به آغوش خانواده‌های خود بازگشتند.