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۱۳ خرداد ۱۴۰۵، ۲۳:۲۹

حجت الاسلام خورشیدی:ایمان راسخ و جهاد آگاهانه رمز پیروزی ملت ایران است

حجت الاسلام خورشیدی:ایمان راسخ و جهاد آگاهانه رمز پیروزی ملت ایران است

بیجار- امام جمعه بیجار گفت: ملت ایران با تکیه بر ایمان عمیق و روحیه جهادی توانسته در برابر همه توطئه‌ها ایستادگی کند و حضور مستمر مردم در صحنه‌های مختلف، جلوه‌ای از جهاد در راه خدا است.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام علی خورشیدی شامگاه چهارشنبه در حاشیه اجتماع بزرگ مردمی عید غدیر در میدان آیت‌الله فاضل گروسی اظهار کرد: آموزه‌های قرآن کریم راه سعادت و رستگاری انسان را در دو اصل مهم ایمان و جهاد معرفی می‌کند و هر جامعه‌ای که این دو ویژگی را در خود تقویت کند، به موفقیت و عزت دست خواهد یافت.

وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند متعال در کلام وحی، مؤمنان را به تجارتی سودمند دعوت می‌کند که نتیجه آن نجات از عذاب الهی و رسیدن به فوز عظیم است و این تجارت چیزی جز ایمان حقیقی به خداوند و تلاش و مجاهدت در مسیر حق نیست.

امام جمعه بیجار بیان کرد: ایمان تنها یک ادعای زبانی نیست، بلکه باور عمیق و ریشه‌داری است که انسان را در برابر حوادث و فتنه‌ها استوار و نفوذناپذیر می‌سازد.

وی ادامه داد: در روایات اسلامی برای اهل ایمان ویژگی‌های روشنی بیان شده است که از جمله آنها صداقت در گفتار، امانتداری، حیا و خوش‌اخلاقی است و هر اندازه این صفات در جامعه گسترش یابد، بنیان‌های معنوی آن جامعه نیز مستحکم‌تر خواهد شد.

حجت‌الاسلام خورشیدی تصریح کرد: انسان مؤمن ممکن است دچار خطا شود اما اگر این شاخصه‌های اخلاقی را در زندگی خود حفظ کند، مسیر بازگشت و تعالی برای او همواره باز خواهد بود.

وی با اشاره به مفهوم جهاد گفت: جهاد در فرهنگ اسلامی تنها به میدان نبرد محدود نمی‌شود بلکه دارای ابعاد مختلفی است که هر کدام در جای خود اهمیت ویژه‌ای دارند.

امام جمعه بیجار افزود: یکی از مهم‌ترین انواع جهاد، مبارزه با نفس و خواسته‌های نادرست درونی است که در معارف دینی از آن به عنوان جهاد اکبر یاد شده و زمینه‌ساز رشد معنوی انسان به شمار می‌رود.

وی خاطرنشان کرد: جهاد در برابر دشمنان بیرونی نیز از جلوه‌های مهم مجاهدت است و ملت ایران در مقاطع مختلف از دوران دفاع مقدس تا حوادث و تهدیدهای سال‌های اخیر نشان داده که در این عرصه سربلند و استوار ایستاده است.

حجت‌الاسلام خورشیدی ادامه داد: ایستادگی در برابر خواسته‌ها و فشارهای دشمن، عدم همراهی با جبهه استکبار و حفظ استقلال فکری و فرهنگی جامعه نیز از مصادیق مهم جهاد به شمار می‌رود.

وی حضور گسترده مردم در اجتماعات مردمی را جلوه‌ای از جهاد دانست و گفت: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنه‌های مختلف اجتماعی و انقلابی، نشانه وفاداری به آرمان‌های اسلامی و انقلابی است و از نگاه رهبر معظم انقلاب نیز این حضور یک مجاهدت ارزشمند محسوب می‌شود.

امام جمعه بیجار با قدردانی از حضور پرشور مردم در برنامه‌های اخیر شهرستان اظهار کرد: مردم مؤمن و ولایت‌مدار بیجار طی ماه‌های گذشته با حضور مستمر خود در برنامه‌های مردمی، بار دیگر وفاداری خود به ارزش‌های دینی و انقلابی را به نمایش گذاشتند.

وی همچنین به جایگاه خانواده در فرهنگ اسلامی اشاره کرد و افزود: جهاد تنها در عرصه‌های اجتماعی و سیاسی معنا پیدا نمی‌کند بلکه خانواده نیز یکی از مهم‌ترین میدان‌های مجاهدت است.

حجت‌الاسلام خورشیدی گفت: بانوانی که با صبر، اخلاق و مسئولیت‌پذیری در مسیر تحکیم بنیان خانواده گام برمی‌دارند و مردانی که برای تأمین رزق حلال خانواده تلاش می‌کنند، در حقیقت در حال انجام جهاد در راه خدا هستند.

وی تأکید کرد: جامعه‌ای که در آن ایمان، اخلاق، مسئولیت‌پذیری و روحیه جهادی در کنار یکدیگر قرار گیرد، در برابر آسیب‌ها و تهدیدها مقاوم خواهد بود و مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت طی خواهد کرد.

امام جمعه بیجار در پایان خاطرنشان کرد: پیام عید غدیر برای جامعه امروز، پایبندی به ولایت، تقویت ایمان و استمرار روحیه جهادی است و ملت ایران با تکیه بر همین ارزش‌ها توانسته مسیر عزت و سربلندی خود را ادامه دهد.

کد مطلب 6849739

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