حجت الاسلام خورشیدی:ایمان راسخ و جهاد آگاهانه رمز پیروزی ملت ایران است

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام علی خورشیدی شامگاه چهارشنبه در حاشیه اجتماع بزرگ مردمی عید غدیر در میدان آیتالله فاضل گروسی اظهار کرد: آموزههای قرآن کریم راه سعادت و رستگاری انسان را در دو اصل مهم ایمان و جهاد معرفی میکند و هر جامعهای که این دو ویژگی را در خود تقویت کند، به موفقیت و عزت دست خواهد یافت.
وی با اشاره به آیات قرآن کریم افزود: خداوند متعال در کلام وحی، مؤمنان را به تجارتی سودمند دعوت میکند که نتیجه آن نجات از عذاب الهی و رسیدن به فوز عظیم است و این تجارت چیزی جز ایمان حقیقی به خداوند و تلاش و مجاهدت در مسیر حق نیست.
امام جمعه بیجار بیان کرد: ایمان تنها یک ادعای زبانی نیست، بلکه باور عمیق و ریشهداری است که انسان را در برابر حوادث و فتنهها استوار و نفوذناپذیر میسازد.
وی ادامه داد: در روایات اسلامی برای اهل ایمان ویژگیهای روشنی بیان شده است که از جمله آنها صداقت در گفتار، امانتداری، حیا و خوشاخلاقی است و هر اندازه این صفات در جامعه گسترش یابد، بنیانهای معنوی آن جامعه نیز مستحکمتر خواهد شد.
حجتالاسلام خورشیدی تصریح کرد: انسان مؤمن ممکن است دچار خطا شود اما اگر این شاخصههای اخلاقی را در زندگی خود حفظ کند، مسیر بازگشت و تعالی برای او همواره باز خواهد بود.
وی با اشاره به مفهوم جهاد گفت: جهاد در فرهنگ اسلامی تنها به میدان نبرد محدود نمیشود بلکه دارای ابعاد مختلفی است که هر کدام در جای خود اهمیت ویژهای دارند.
امام جمعه بیجار افزود: یکی از مهمترین انواع جهاد، مبارزه با نفس و خواستههای نادرست درونی است که در معارف دینی از آن به عنوان جهاد اکبر یاد شده و زمینهساز رشد معنوی انسان به شمار میرود.
وی خاطرنشان کرد: جهاد در برابر دشمنان بیرونی نیز از جلوههای مهم مجاهدت است و ملت ایران در مقاطع مختلف از دوران دفاع مقدس تا حوادث و تهدیدهای سالهای اخیر نشان داده که در این عرصه سربلند و استوار ایستاده است.
حجتالاسلام خورشیدی ادامه داد: ایستادگی در برابر خواستهها و فشارهای دشمن، عدم همراهی با جبهه استکبار و حفظ استقلال فکری و فرهنگی جامعه نیز از مصادیق مهم جهاد به شمار میرود.
وی حضور گسترده مردم در اجتماعات مردمی را جلوهای از جهاد دانست و گفت: حضور آگاهانه و مستمر مردم در صحنههای مختلف اجتماعی و انقلابی، نشانه وفاداری به آرمانهای اسلامی و انقلابی است و از نگاه رهبر معظم انقلاب نیز این حضور یک مجاهدت ارزشمند محسوب میشود.
امام جمعه بیجار با قدردانی از حضور پرشور مردم در برنامههای اخیر شهرستان اظهار کرد: مردم مؤمن و ولایتمدار بیجار طی ماههای گذشته با حضور مستمر خود در برنامههای مردمی، بار دیگر وفاداری خود به ارزشهای دینی و انقلابی را به نمایش گذاشتند.
وی همچنین به جایگاه خانواده در فرهنگ اسلامی اشاره کرد و افزود: جهاد تنها در عرصههای اجتماعی و سیاسی معنا پیدا نمیکند بلکه خانواده نیز یکی از مهمترین میدانهای مجاهدت است.
حجتالاسلام خورشیدی گفت: بانوانی که با صبر، اخلاق و مسئولیتپذیری در مسیر تحکیم بنیان خانواده گام برمیدارند و مردانی که برای تأمین رزق حلال خانواده تلاش میکنند، در حقیقت در حال انجام جهاد در راه خدا هستند.
وی تأکید کرد: جامعهای که در آن ایمان، اخلاق، مسئولیتپذیری و روحیه جهادی در کنار یکدیگر قرار گیرد، در برابر آسیبها و تهدیدها مقاوم خواهد بود و مسیر پیشرفت و تعالی را با قدرت طی خواهد کرد.
امام جمعه بیجار در پایان خاطرنشان کرد: پیام عید غدیر برای جامعه امروز، پایبندی به ولایت، تقویت ایمان و استمرار روحیه جهادی است و ملت ایران با تکیه بر همین ارزشها توانسته مسیر عزت و سربلندی خود را ادامه دهد.
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