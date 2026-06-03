فعالیت بدون وقفه مراکز خرید گندم پلدختر و رومشکان

به گزارش خبرگزاری مهر، سعید دارابی از استمرار فعالیت مراکز خرید تضمینی گندم در ایام تعطیلات رسمی پیش رو خبر داد.

وی با تأکید بر اهمیت فصل برداشت گندم و لزوم جلوگیری از وقفه در روند تحویل محصول کشاورزان، گفت: باوجود تعطیلی رسمی در روزهای ۱۴ و ۱۵ خردادماه، تمامی مراکز خرید تضمینی گندم در سطح شهرستان‌های پلدختر و رومشکان تعطیل نبوده و بدون وقفه به خدمت‌رسانی به کشاورزان عزیز ادامه می‌دهند.

مدیرکل غله و خدمات بازرگانی لرستان، افزود: باتوجه‌به پیک برداشت گندم در این مناطق، تدابیر لازم اتخاذ شده است تا کشاورزان برای تحویل محصول خود با هیچ‌گونه چالشی مواجه نشوند؛ لذا از تمامی گندم‌کاران زحمت‌کش این دو شهرستان تقاضا داریم با اطمینان خاطر، طبق روال معمول محصول خود را به مراکز خرید تعیین‌شده تحویل دهند.

دارابی، تصریح کرد: مجموعه اداره کل غله استان با تمام توان در کنار کشاورزان است تا روند خرید تضمینی گندم با سرعت و کیفیت مطلوب در سراسر استان انجام پذیرد.